У російській Уфі вночі лунали вибухи. Згодом повідомили про пожежу на нафтопереробному заводі Башнефть-Новойл.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

В Уфі лунали вибухи

Місцева влада не повідомляла про інциденти в Уфі.

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Росавіація закрила аеропорт Уфи для літаків близько 4-ї ранку за місцевим часом. Аеропорт залишається закритим.

Водночас ASTRA повідомляє, що на території підприємства зафіксували пожежу, начебто, після атаки. Світиться установка каталітичного риформування Л-35. Місцеві жителі у міських чатах стверджують, що під ударом опинилися одразу два підприємства.

Установка каталітичного риформінгу Л-35 – ключовий елемент технологічного ланцюжка будь-якого великого нафтопереробного заводу. Саме вона відповідає за випуск високооктанового компонента автомобільних бензинів – риформату – та водню, необхідного для очищення моторного палива.

НПЗ Башнефть-Новойл розташований у Північній промисловій зоні Уфи та входить до складу великого Уфімського нафтопереробного комплексу.

Підприємство спеціалізується на виробництві високоякісних бензинів стандарту Євро-6, дизельного пального, авіаційного гасу та промислових олив.

Компанія Башнефть, яка належить ПАТ Роснефть, управляє в Уфі трьома великими нафтопереробними заводами, розташованими поруч один з одним: Башнефть-Уфанефтехім, Башнефть-Новойл і Башнефть. Разом вони утворюють Уфімський нафтопереробний комплекс, сумарна потужність якого сягає 23,5 млн тонн сировини на рік. Він є одним із найбільших нафтопереробних комплексів Росії.

Попередня пожежа у промисловій зоні Уфи, де розташовані ці підприємства, фіксувалася 21 вересня.

30 жовтня у Самарській області після атаки загорівся Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який виробляє реактивне паливо для потреб російської армії.

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