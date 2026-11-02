В ночь на 2 ноября в России подверглось кибератаке официальное мобильное приложение МЧС РФ, через которое стали поступать фейковые предупреждения о якобы запуске ядерных боеголовок.

Об этом говорится в заявлении МЧС РФ.

Взлом приложения МЧС России: что известно

В ночь на 2 ноября пользователи российского приложения МЧС начали получать сообщения о якобы ядерной угрозе. Аналогичные предупреждения появлялись в каналах ведомства и региональных оперативных штабов в мессенджерах.

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В частности, жителей Воронежской области предупреждали о якобы запуске ядерных боеголовок в сторону российских регионов. Людей призывали запастись едой на три недели и укрыться в подвалах.

В фейковом сообщении утверждалось, что ядерные боеголовки якобы запущены на носителях P1-SUN. На самом деле P1-SUN — это название украинского FPV-дрона-перехватчика компании SkyFall, предназначенного для борьбы с воздушными целями.

Впоследствии МЧС России подтвердило, что его мобильное приложение подверглось массированной кибератаке, в результате которой распространялась ложная информация.

Утром 2 ноября в ведомстве заявили, что система оповещения населения РФ функционирует в штатном режиме.

Взлом мобильного приложения, утверждают в МЧС России, не повлиял и не может влиять на работу системы оповещения населения. Уведомление граждан, добавляют в ведомстве, осуществляется через основные каналы: региональные и муниципальные системы оповещения (сирены, громкоговорители), сети связи (смс-рассылку), а также через теле- и радиовещание. Мобильное приложение, настаивают в МЧС, является лишь дополнительным вспомогательным информационным сервисом.

Между тем, в МЧС России пытаются возобновить штатную работу мобильного приложения и убеждают, что ситуация находится под контролем.

Что известно о взломе украинского приложения Воздушная тревога

Массированная кибератака на приложение МЧС России произошла через несколько часов после взлома украинского приложения Воздушная тревога.

Вечером 1 ноября, примерно в 22:45, пользователи украинского приложения Воздушная тревога начали получать фейковые уведомления об угрозах, которые не подтверждались официальными источниками.

В частности, поступали сообщения о якобы:

запуске российской ракеты Орешник;

химической и радиационной опасности;

угрозе уличных боев в Киеве.

Разработчики приложения подтвердили несанкционированное вмешательство в его работу. Из-за этого они временно отключили push-уведомления и приостановили работу сервиса.

Команда подчеркнула, что приложение не хранит личные данные пользователей, поэтому угрозы утечки таких данных из-за этого инцидента нет. Украинцев также призвали не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений.

В ночь на 2 ноября разработчики сообщили о постепенном возобновлении работы Воздушной тревоги. Пользователям снова стали доступны оповещения о тревогах и информация о желтом и красном уровнях опасности на карте.

В то же время отображение воздушных целей на карте временно приостановили. Разработчики также сообщили о дополнительных мерах защиты приложения от подобных атак.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что общегосударственная система оповещения продолжает работать в штатном режиме. Сигналы об опасности передаются в областные администрации и уличные системы оповещения.

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