Российская Федерация окончательно вышла из Европейской конвенции о предотвращении пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Этот шаг означает полное прекращение любого независимого международного мониторинга содержания под стражей на территории страны-агрессора.

Об этом говорится в официальном заявлении Совета Европы.

РФ вышла из Европейской конвенции против пыток

Российские власти официально уведомили Совет Европы о решении денонсировать конвенцию 30 октября 2025 года. Согласно статье 22 документа, процесс выхода государства из соглашения вступает в силу через год после даты оповещения.

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За это время Европейский комитет по предотвращению пыток (ЕКПП) совершил 30 визитов в Россию и обследовал более 450 мест лишения свободы.

Россия оставалась единственной страной-участницей соглашения, систематически блокировавшей обнародование результатов проверок. За все годы сотрудничества Москва разрешила опубликовать только четыре отчета, в то время как 10 документов, которые касались Чечни и Северного Кавказа (за период 2000-2017 годов), остались засекреченными.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года ЕКПП фиксировал многочисленные свидетельства о применении пыток и жестокого обращения со стороны российских военных и силовиков как на временно оккупированных украинских территориях, так и в самой РФ. Однако из-за полного отказа российской стороны от сотрудничества проверить эти факты непосредственно на местах оказалось невозможным.

Украина продолжает полностью содействовать работе комитета и обеспечивает абсолютную открытость.

Реакция Совета Европы на выход РФ из Европейской конвенции

Президент ЕКПП Алан Митчелл обратил внимание на роковые последствия этого решения для российской пенитенциарной системы.

— Выход Российской Федерации означает завершение мониторингового мандата ЕКПП в этой стране. Это также означает прекращение любого независимого мониторинга мест лишения свободы на территории Российской Федерации, — заявил он.

Комитет продолжит свою миссию по защите прав заключенных в других 46 государствах-членах Совета Европы.

Масштабы пыток в российском плену

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны информировало о системных издевательствах РФ над украинцами.

По данным разведки, по меньшей мере 90% украинских военнопленных, которых удалось освободить из российских лагерей и пыточных, подверглись различным формам насилия, пыток и бесчеловечного обращения.

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