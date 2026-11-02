Россия пока не видит возможности возобновить транзит природного газа в Европу по украинским трубопроводам.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистскому агентству ТАСС.

Транзит российского газа через Украину: что известно

По словам Дмитрия Пескова, нынешняя ситуация не позволяет реализовать планы по возобновлению поставок российского газа в европейские страны через украинскую газотранспортную систему.

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Он заявил, что пока рано говорить даже о перспективах возвращения к такому маршруту в будущем.

В то же время Песков заявил, что дальнейшие планы будут зависеть от желания покупателей и возможностей поставщиков.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Соединенные Штаты выступают за как можно более быстрое возобновление транспортировки российского природного газа в Европу через территорию Украины.

По информации издания, этот вопрос рассматривают в рамках переговоров о возможном энергетическом перемирии в преддверии зимы.

Кроме того, по данным Reuters, спецпредставитель российского диктатора по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев и руководство немецкой партии Альтернатива для Германии (АдН) готовят встречу по поводу возможного возвращения российских энергоносителей на немецкий рынок.

Среди тем предстоящих переговоров называли возобновление поставок газа по трубопроводам Северный поток.

Организаторы также рассматривали возможность привлечения американских представителей, однако в США заявили, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не получали соответствующих приглашений.