Росія наразі не бачить можливості відновити транзит природного газу до Європи українськими трубопроводами.

Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитрій Пєсков у коментарі пропагандистському агентству ТАСС.

Транзит російського газу через Україну: що відомо

За словами Дмитрія Пєскова, нинішня ситуація не дозволяє реалізувати плани щодо відновлення постачання російського газу до європейських країн через українську газотранспортну систему.

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Він заявив, що поки зарано говорити навіть про перспективи повернення до такого маршруту в майбутньому.

Водночас Пєсков заявив, що подальші плани залежатимуть від бажання покупців та можливостей постачальників.

Раніше The Wall Street Journal повідомило, що Сполучені Штати виступають за якнайшвидше відновлення транспортування російського природного газу до Європи через територію України.

За інформацією видання, це питання розглядають у межах переговорів щодо можливого енергетичного перемир’я напередодні зими.

Крім того, за даними Reuters, спецпредставник російського диктатора з економічних питань Кирило Дмитрієв та керівництво німецької партії Альтернатива для Німеччини (АдН) готують зустріч щодо можливого повернення російських енергоносіїв на німецький ринок.

Серед тем майбутніх переговорів називали відновлення постачання газу через трубопроводи Північний потік.

Організатори також розглядали можливість залучення американських представників, однак у США заявили, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер не отримували відповідних запрошень.

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