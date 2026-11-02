В НАТО опасаются, что президент США Дональд Трамп может усилить критику Североатлантического блока, вывести дополнительные американские войска из Европы или сократить финансирование после промежуточных выборов в Конгресс, если Республиканская партия потерпит поражение.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на пятерых дипломатов НАТО.

Трамп может усилить давление на НАТО после выборов в США

По словам собеседников Politico, европейские союзники готовятся к возможному ухудшению отношений с Соединенными Штатами после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.

Сейчас смотрят

Дипломаты опасаются, что, если республиканцы потеряют контроль над Конгрессом, у Трампа будет меньше возможностей проводить свою внутреннюю политику. Поэтому он может сосредоточиться на внешнеполитических решениях, где у президента США больше полномочий.

В частности, трое дипломатов предполагают, что американский лидер может принять решение о выводе еще нескольких тысяч американских военнослужащих из Европы.

Кроме того, союзники не исключают сокращения американского финансирования НАТО и усиления критики в адрес европейских партнеров.

Один из высокопоставленных европейских чиновников в сфере обороны отметил, что президенты, теряющие политическую поддержку внутри страны, иногда пытаются компенсировать это более активными действиями на международной арене.

Другой дипломат НАТО предположил, что возможное поражение республиканцев может вызвать резкую реакцию Трампа и сделать его позицию по отношению к блоку более жесткой.

В Белом доме отвергли критику политики Дональда Трампа в отношении НАТО.

Помощница пресс-секретаря Белого дома Оливия Уэйлз заявила Politico, что американский президент сделал для блока больше, чем кто-либо другой.

Среди его достижений она назвала договоренности об увеличении оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП к 2035 году, усиление американского военного присутствия в Гренландии и дипломатические усилия по прекращению войны России против Украины.

В то же время представительница Белого дома подчеркнула, что Трамп недоволен позицией союзников, которые, по его мнению, недостаточно поддержали США во время войны в Иране.

По ее словам, президент будет и дальше отстаивать американские интересы как внутри страны, так и на международной арене.

Почему в НАТО обеспокоены позицией Трампа

Как отмечает Politico, опасения европейских дипломатов усиливаются на фоне напряженности в отношениях между США и союзниками.

В частности, издание упоминает прекращение Соединенными Штатами предоставления спутниковой связи Starlink для Украины и сближение между Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным накануне американских выборов.

Европейские партнеры также обеспокоены активизацией российских диверсионных операций и гибридных угроз в странах Европы.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс США он станет “мистером вето” и будет блокировать законодательные инициативы политических оппонентов.

По данным Reuters, его администрация уже несколько месяцев готовится к возможной потере республиканцами контроля над Конгрессом.

В частности, команда президента прорабатывает способы реализации внутриполитических решений без одобрения законодателей и готовится к потенциальным расследованиям деятельности Белого дома.