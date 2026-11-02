3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Американцы будут выбирать всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. От результатов голосования будет зависеть, какая политическая сила будет контролировать каждую палату Конгресса в течение следующих двух лет — республиканцы или демократы.

Эти выборы имеют особое значение для действующего президента Дональда Трампа. Если республиканцы лишатся большинства хотя бы в одной из палат Конгресса, Трампу будет сложнее реализовывать свою политическую программу и добиваться принятия новых законов. В то же время, демократы получат больше возможностей контролировать действия Белого дома и инициировать расследования. Результаты выборов могут повлиять на дальнейшую военную и финансовую поддержку Украины.

Что такое промежуточные выборы в США, кого будут выбирать американцы, какие вопросы больше всего беспокоят избирателей и что результаты голосования будут означать для Дональда Трампа и Украины — читайте на Фактах ICTV.

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Что такое промежуточные выборы в США

В США выборы в Конгресс проходят каждые два года. Если голосование выпадает на середину четырехлетнего президентского срока, его называют промежуточными выборами, сообщает U.S. Vote Foundation.

Перед всеобщими выборами политические партии проводят предварительные голосования, во время которых определяют кандидатов, которые будут представлять партии на выборах. В разных штатах такие голосования проходят в разные даты.

Всеобщие выборы в Конгресс проводят во вторник после первого понедельника ноября. Эта традиция ведет начало в XIX веке.

Ноябрь избрали потому, что к этому времени фермеры уже завершали уборку, но еще не наступали сильные зимние холода. Вторник считался удобным днем: избиратели могли добраться до участков в понедельник, после воскресных религиозных служб, а затем вернуться домой в течение рабочей недели.

В 1845 году Конгресс США законодательно установил единую дату президентских выборов. В 1872 этот порядок распространили на выборы в Палату представителей, а в 1914 году — на всенародные выборы сенаторов.

Промежуточные выборы 2026 также станут своеобразной оценкой того, насколько американцы довольны работой Дональда Трампа и его администрации. Их результаты определят распределение политических сил в Конгрессе на следующие два года.

Кого выбирают на промежуточных выборах США

На промежуточных выборах американцы должны избрать всех 435 членов Палаты представителей нижней палаты Конгресса. Их выбирают на два года.

Палата представителей вместе с Сенатом рассматривает и принимает федеральные законы. К примеру, все законопроекты о введении налогов и других государственных доходов должны сначала подавать именно в Палату представителей. Обе палаты также принимают участие в принятии законов о финансировании федерального правительства. В составе Палаты представителей действуют отдельные комитеты, занимающиеся бюджетными вопросами и распределением государственных средств.

Кроме того, состоятся выборы на 35 из 100 мест в Сенате – верхней палате Конгресса. Из них 33 места будут переизбираться в рамках очередных выборов, еще два – на внеочередных выборах во Флориде и Огайо. Сенаторов выбирают на шесть лет, а каждые два года переизбирают примерно треть состава Сената.

Сенат рассматривает законопроекты, принятые Палатой представителей, и может поддержать, изменить или отклонить их. Кроме того, он утверждает многие президентские назначения и дает согласие на ратификацию международных договоров.

В тот же день во многих штатах США также пройдут выборы в местные органы власти. В 36 штатах американцы будут выбирать губернаторов, в том числе в Калифорнии, Флориде, Джорджии и Мичигане.

Какие ключевые вопросы стоят на повестке дня

Одной из главных тем, беспокоящих американских избирателей, остается экономическая ситуация. Речь идет прежде всего о высоких ценах на топливо, продуктах питания, жилье и медицинском обслуживании. По данным Pew Research Center, 84% зарегистрированных избирателей считают экономику очень важным вопросом на выборах в Конгресс.

Инфляция остается выше целевого показателя Федеральной резервной системы США. По последним данным Бюро экономического анализа, в сентябре 2026 года потребительские цены выросли на 3,6% в годовом исчислении по индексу PCE при целевом уровне 2%. Демократы обвиняют администрацию Трампа в удорожании товаров из-за введенных пошлин на импорт. По опросу Reuters/Ipsos, 78% американцев считают, что политика президента по крайней мере частично повлекла за собой рост стоимости жизни.

Еще один важный вопрос – иммиграционная политика. Республиканцы отмечают, что Трамп выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний в 2024 году: усилил контроль на границе и начал масштабную кампанию против нелегальной иммиграции. В то же время, демократы критикуют массовые иммиграционные рейды и депортации. По данным Pew Research Center, иммиграционную политику считают очень важной для своего выбора 72% сторонников республиканских кандидатов и 53% сторонников демократов.

Важными для американцев остаются вопросы здравоохранения и будущего демократии. Согласно опросу Pew Research Center, 73% зарегистрированных избирателей назвали будущее демократии очень важным вопросом во время голосования, а 68% — здравоохранение. На фоне масштабных изменений в работе федерального правительства при президентстве Трампа избирателей также беспокоят полномочия Белого дома и возможности контроля над его деятельностью.

Одной из наиболее острых тем предвыборной кампании остается война США и Израиля против Ирана, что началась в конце февраля 2026 года. Несмотря на договоренности о прекращении огня и последующих дипломатических переговорах, окончательно урегулировать конфликт не удалось. Война также отразилась на мировых ценах на энергоносители и стоимости топлива в США.

Согласно опросу Gallup от 29 октября, 47% зарегистрированных американских избирателей считают ситуацию вокруг Ирана очень важной для своего решения на выборах. По этому показателю она уступает только экономике и здравоохранению, которые назвали чрезвычайно важными по 50% опрошенных.

Что стоит на кону

Конгресс представляет законодательную ветвь власти США наряду с возглавляемой президентом исполнительной и судебной. Конгресс принимает федеральные законы, поэтому контроль над ним имеет решающее значение для реализации политических планов президента. В настоящее время обе палаты Конгресса контролирует Республиканская партия.

В Палате представителей республиканцы имеют 218 мест, демократы — 214. Еще один конгрессмен независим, но входит в республиканскую фракцию. Два места остаются вакантными. Следовательно, республиканцы имеют незначительное преимущество, которое могут потерять по результатам промежуточных выборов.

В Сенате республиканцам принадлежат 53 из 100 мест, демократам — 45. Еще два независимых сенатора сотрудничают с Демократической партией, поэтому вместе они имеют 47 голосов.

Чтобы получить контроль над Сенатом, демократам вместе с независимыми союзниками нужно получить по меньшей мере 51 место, то есть увеличить свое представительство на четыре мандата. Это позволит им иметь большинство даже с учетом решающего голоса вице-президента США Джей Ди Венса, являющегося республиканцем. Его голос может стать решающим, если сенаторы разделятся поровну – 50 на 50.

Если демократы получат контроль хотя бы над одной палатой Конгресса, они смогут влиять на повестку дня, продвигать собственные законопроекты и блокировать часть инициатив республиканцев. В то же время, большинство в одной палате не гарантирует принятия законов, поскольку для этого обычно нужна поддержка обеих палат Конгресса и президента.

Что это значит для Трампа

Если демократы получат большинство в Палате представителей или Сенате, Дональду Трампу будет гораздо сложнее добиваться принятия законов, необходимых для реализации его политической программы. Контроль хотя бы над одной палатой позволит демократам блокировать часть законодательных инициатив президента.

В то же время, даже большинство в обеих палатах не будет гарантировать демократам принятие собственных законопроектов. В Сенате для завершения дебатов по большинству законодательных инициатив требуется не менее 60 голосов. Кроме того, президент может ветировать закон, для преодоления которого необходима поддержка двух третей обеих палат Конгресса.

Демократы также получат больше возможностей использовать парламентские комитеты для расследования действий президента и его администрации. По данным Reuters, под особое внимание могут попасть возможные конфликты интересов и коррупционные связи, бизнес-операции семьи Трампа и финансирование строительства нового бального зала в Белом доме.

Отдельным направлением расследований может стать деятельность иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). В частности, речь идет о массовых иммиграционных рейдах, депортациях и случаях применения федеральными агентами оружия, которые привели к гибели людей.

В Демократической партии также обсуждается возможность нового импичмента Дональда Трампа. Для предъявления обвинений президенту достаточно простого большинства голосов в Палате представителей. Однако для его отстранения от должности решения должны поддержать две трети присутствующих сенаторов. Поэтому даже победа демократов не означает автоматического отстранения Трампа от власти.

В то же время, по информации Reuters, часть руководства Демократической партии склоняется к проведению парламентских расследований, а не срочного начала процедуры импичмента.

Если же республиканцы сохранят контроль над обеими палатами Конгресса, у Трампа будет больше возможностей продолжать реализацию своей политической программы до истечения президентского срока. Однако даже в этом случае для принятия многих законов ему понадобится поддержка части демократов в Сенате.

Президентские выборы 2028 года

Согласно Конституции США, Дональд Трамп не может баллотироваться на пост президента в третий раз.

Поэтому после промежуточных выборов все больше внимания будут уделять возможным кандидатам на президентских выборах 2028 года.

У Республиканской партии встанет вопрос, кто сможет стать преемником Трампа и представлять политическую силу на следующих выборах. Демократы также будут определять потенциального кандидата.

Что показывают последние опросы перед промежуточными выборами в США

В преддверии промежуточных выборов в США Демократическая партия опережает республиканцев по уровню поддержки избирателей. Согласно данным аналитического проекта Silver Bulletin, по состоянию на 30 октября усредненный показатель поддержки демократов составил 50,6%, республиканцев – 41,7%. Следовательно, преимущество Демократической партии достигало 8,9 процентного пункта.

В начале сентября этот разрыв составил 6,7 процентного пункта. Таким образом, за два месяца преимущество демократов увеличилось. В то же время, эти показатели отражают общенациональные партийные предпочтения американцев на выборах в Палату представителей, а не прогноз окончательного распределения мест в Конгрессе.

Демократы также лидируют во многих ключевых гонках в Сенат. По данным Forbes от 1 ноября, последние опросы YouGov показывают преимущество кандидатов от Демократической партии в ряде штатов, где сейчас места в Сенате контролируют республиканцы.

В частности, в Техасе демократ Джеймс Таларико опережает республиканца Кена Пакстона – 51% против 47%. У Меня Трой Джексон имеет 52% поддержки против 47% у действующей сенаторки-республиканки Сьюзен Коллинз. В Огайо демократ Шеррод Браун опережает республиканца Джона Гастеда — 50% против 48%. В Мичигане Абдул Эль-Саид имеет 51% поддержки против 47% у Майка Роджерса.

В некоторых штатах борьба остается напряженной. В Канзасе демократ Адам Гамильтон имеет 50% поддержки против 49% у республиканца Роджера Маршалла. В Айове Джош Турек опережает Эшли Хинсон с таким же соотношением голосов. В Небраске сенатор-республиканец Пит Рикеттс и независимый кандидат Дэн Осборн имеют одинаковую поддержку по 49%.

Опросы других исследовательских организаций также показывают преимущество демократов в Джорджии, Северной Каролине и Аляске. В то же время во Флориде сенатор-республиканка Эшли Муди опережает демократку Энджи Никсон — 50% против 44%.

В то же время, рейтинг одобрения Дональда Трампа остается низким. По усредненным данным Silver Bulletin, по состоянию на 30 октября деятельность президента одобряли 37,3% американцев, в то время как около 60% не одобряли его работу.

Несмотря на преимущество демократов во многих опросах, их результаты не гарантируют партию контроля над Конгрессом. В нескольких ключевых штатах разница между кандидатами составляет всего один-два процентных пункта и может быть в пределах статистической погрешности. К тому же, большинство в Сенате будут определять результаты голосования в отдельных штатах, а не общенациональный уровень поддержки партий.

Что промежуточные выборы в США будут означать для Украины

Результаты промежуточных выборов могут повлиять на дальнейшую военную и финансовую поддержку со стороны США. Конгресс принимает законы о федеральных расходах, описывает финансирование оборонных программ и может устанавливать условия использования выделенных средств.

Если демократы получат большинство в Палате представителей, у них будет больше возможностей выносить на голосование законопроекты, связанные с поддержкой Украины, и контролировать выполнение решений администрации Трампа. В случае контроля над обеими палатами их влияние на законодательную политику будет еще больше.

Однако победа демократов не будет означать автоматическое увеличение американской помощи Украине. Для принятия законов требуется поддержка обеих палат Конгресса, а президент будет сохранять право вето.

Сам Дональд Трамп заявил, что в случае победы демократов может стать “мистером вето” и отклонять их законопроекты, чтобы принудить политических оппонентов к переговорам. Для преодоления президентского вето необходима поддержка двух третей голосов в обеих палатах Конгресса.

К тому же, значительная часть внешнеполитических решений будет оставаться за Белым домом, независимо от результатов промежуточных выборов. Поэтому для Украины важно не только то, какая партия будет контролировать Конгресс, но и смогут ли сторонники поддержки Украины среди демократов и республиканцев договариваться о совместных решениях.

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