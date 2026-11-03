3 листопада у США розпочалися проміжні вибори до Конгресу та на посади губернаторів штатів. Перші виборчі дільниці відкрилися на сході країни. Голосування визначить, яка партія контролюватиме Конгрес протягом останніх двох років президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляють The Guardian та CNN.

Проміжні вибори до Конгресу США: що відомо

За даними The Guardian, достроково на виборах уже проголосували 58 млн американців. Перші виборчі дільниці мають закритися о 18:00 за східним часом США. Результати голосування почнуть надходити після закриття дільниць. В Україні це буде ніч на 4 листопада.

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У 2026 році громадяни США обирають усіх 435 членів Палати представників, 35 зі 100 сенаторів та 36 із 50 губернаторів штатів. Крім того, відбуваються вибори до місцевих органів влади.

За даними агрегованих опитувань CNN, напередодні голосування демократи випереджали республіканців на 9 відсоткових пунктів у загальнонаціональному рейтингу щодо виборів до Конгресу.

Крім того, згідно з опитуваннями NYT-Siena, представники Демократичної партії лідирують у п’яти ключових перегонах до Сенату.

Республіканці розраховують зберегти свої позиції завдяки зміні меж виборчих округів. Водночас партія захищає місця в Сенаті у штатах, де Дональд Трамп тричі перемагав на президентських виборах.

Нагадаємо, 2 листопада, напередодні проміжних виборів, Верховний суд США відхилив терміновий запит адміністрації Дональда Трампа.

Вона намагалася тимчасово заборонити Каліфорнії враховувати поштові бюлетені понад 20 тис. зареєстрованих виборців, які, за твердженням федеральних посадовців, імовірно, не є громадянами США.

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