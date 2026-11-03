В начале ноября могут произойти диверсии или акты саботажа на границе Польши и России, подготовленные вражескими спецслужбами.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск со ссылкой на данные разведки, пишет RFM 24.

Туск предупредил о возможных провокациях на границе РФ

— Мы получали информацию от наших спецслужб, а также от спецслужб союзников о том, что в эти дни, в первые дни ноября, могут произойти диверсионные акты или более серьезные провокации на границе с Российской Федерацией, или акты саботажа, подготовленные вражескими спецслужбами, — заявил Туск.

Он добавил, что о вероятности такого сценария предупреждал верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Сейчас смотрят

По словам Туска, после получения более точной информации о том, что в первой половине ноября могут произойти определенные инциденты, в частности проникновение на территорию Польши вооруженных людей, на границу были направлены полицейские и антитеррористические подразделения. Была усилена пограничная служба.

Глава правительства рассказал, что на польско-российской границе появились, как он выразился, “люди с фонариками”. Туск добавил, что получил доклад от пограничной службы о том, что ситуация требует неотложных действий.

— Нельзя сказать, что сегодня ночью мы избежали каких-то трагических событий, но мы должны быть очень внимательными… Напряженность и эскалация со стороны России могут продолжаться, поэтому мы и дальше должны быть сосредоточенными и готовыми предотвращать возможные провокации, — сказал премьер-министр.

Он сообщил, что в Главном управлении полиции создали штаб специальной операции, которая проводится в Варминьско-Мазурском воеводстве и на Подляшье. В работе штаба также участвует пограничная служба.

Напомним, в сентябре Польша начала укрепление инфраструктуры на границе с Украиной из-за усиления угроз со стороны России.

Работы проводят в рамках программы Восточный щит. Польские военные строят фортификационные сооружения и усиливают защиту объектов Пограничной службы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.