Польша приступила к усилению инфраструктуры на границе с Украиной на фоне роста угроз со стороны России.

Об этом сообщили министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и Главное командование Вооруженных сил Польши.

Польша усиливает безопасность границы

В рамках программы Восточный щит польские военные строят фортификационные сооружения и укрепляют объекты, используемые Пограничной службой. В частности, работы проводятся военнослужащими 4-го и 18-го саперных полков.

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Для устройства оборонных укреплений польские инженеры используют специальные габионные барьеры.

Кроме того, вблизи границы с Украиной планируют построить новые наблюдательные посты. Они появятся в Дорогуске, Медице и Корчевой.

Охрану инфраструктуры у границы усилят военнослужащие 18-го понтонно-мостового полка.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что последние события демонстрируют угрозу российских действий по безопасности всей Европы. По его словам, именно поэтому польское правительство приняло решение усилить инфраструктуру, используемую Пограничной службой.

Фото: Dowództwo Generalne

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