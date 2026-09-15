Польша усиливает границу с Украиной и строит новые фортификации из-за угрозы РФ
- Польша усиливает приграничную инфраструктуру из-за российской угрозы.
- Охрану пограничной инфраструктуры усилят польские военные.
Польша приступила к усилению инфраструктуры на границе с Украиной на фоне роста угроз со стороны России.
Об этом сообщили министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и Главное командование Вооруженных сил Польши.
Польша усиливает безопасность границы
В рамках программы Восточный щит польские военные строят фортификационные сооружения и укрепляют объекты, используемые Пограничной службой. В частности, работы проводятся военнослужащими 4-го и 18-го саперных полков.
Для устройства оборонных укреплений польские инженеры используют специальные габионные барьеры.
Кроме того, вблизи границы с Украиной планируют построить новые наблюдательные посты. Они появятся в Дорогуске, Медице и Корчевой.
Охрану инфраструктуры у границы усилят военнослужащие 18-го понтонно-мостового полка.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что последние события демонстрируют угрозу российских действий по безопасности всей Европы. По его словам, именно поэтому польское правительство приняло решение усилить инфраструктуру, используемую Пограничной службой.
Фото: Dowództwo Generalne