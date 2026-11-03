На початку листопада можуть відбутися диверсії або акти саботажу на кордоні Польщі та Росії, підготовлені ворожими спецслужбами.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск з посиланням на дані розвідки, пише RFM 24.

Туск попередив про можливі провокації на кордоні РФ

– Ми отримували інформацію від наших спецслужб, а також від спецслужб союзників про те, що в ці дні, у перші дні листопада, можуть відбутися диверсійні акти або серйозніші провокації на кордоні з Російською Федерацією, або акти саботажу, підготовлені ворожими спецслужбами, – заявив Туск.

Він додав, що про ймовірність такого сценарію попереджав верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

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За словами Туска, після отримання більш точної інформації про те, що в першій половині листопада можуть відбутися певні інциденти, зокрема проникнення на територію Польщі озброєних людей, на кордон були направлені поліцейські та антитерористичні підрозділи. Була посилена прикордонна служба.

Глава уряду розповів, що на польсько-російському кордоні з’явилися, як він висловився, “люди з ліхтариками”. Туск додав, що отримав доповідь від прикордонної служби про те, що ситуація потребує невідкладних дій.

– Не можна сказати, що сьогодні вночі ми уникнули якихось трагічних подій, але ми повинні бути дуже зосередженими… Напруженість та ескалація з боку Росії можуть тривати, тому ми й надалі маємо бути зосередженими та готовими запобігати можливим провокаціям, — сказав прем’єр-міністр.

Він повідомив, що в Головному управлінні поліції створили штаб спеціальної операції, яка проводиться у Вармінсько-Мазурському воєводстві та на Підляшші. У роботі штабу також бере участь прикордонна служба.

Нагадаємо, у вересні Польща розпочала укріплення інфраструктури на кордоні з Україною через посилення загроз з боку Росії.

Роботи проводять у межах програми Східний щит. Польські військові будують фортифікаційні споруди та посилюють захист об’єктів Прикордонної служби.

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