В Госдепе США сказали, когда Украина получит 500 ракет для Patriot
- Украина должна получить 500 ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot в период с четвертого квартала 2030 года до четвертого квартала 2033 года.
- США одобрили возможную продажу ракет Украине 30 октября.
- Заключить соглашение о закупке можно будет после 30-дневного рассмотрения в Конгрессе США.
Поставка 500 ракет-перехватчиков PAC-3 для украинских систем противовоздушной обороны Patriot запланирована на период с четвертого квартала 2030 года до четвертого квартала 2033 года.
Об этом заявил Европейской правде чиновник Госдепа США на условиях анонимности.
Когда Украина сможет получить ракеты PAC-3 для Patriot
По его словам, несмотря на одобрение Госдепом США возможной сделки по продаже ракет 30 октября, Украина сможет рассчитывать на первые поставки не ранее четвертого квартала 2030 года.
— Ориентировочный срок поставки ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) в рамках предложенной продажи вооружений Украине, о которой было объявлено 30 октября, – с четвертого квартала 2030 года до четвертого квартала 2033 года, – сообщил источник.
В Госдепартаменте уточнили, что для заключения сделки о закупке перехватчиков PAC-3 сначала необходимо получить одобрение Конгресса США. На рассмотрение документа американским законодателям отводится 30 дней.
— Сделки по продаже вооружений иностранным государствам заключаются путем подписания Письма-предложения и принятия (Letter of Offer and Acceptance, LOA). Стороны могут согласовать LOA после завершения 30-дневного периода рассмотрения в Конгрессе США, – отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.
Напомним, 30 октября Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), предназначенных для зенитных ракетных комплексов Patriot.
Финансирование закупки планируют обеспечить международные партнеры Украины – Канада, Германия и Норвегия.
Средства поступят через американскую программу JUMPSTART. Еще одним источником финансирования станут национальные ресурсы, предусмотренные в рамках кредита ЕС на € 90 млрд для Украины (Ukraine Support Loan).
Президент Владимир Зеленский заявлял, что в 2026 году Украина получает в среднем 12 ракет для систем Patriot в месяц.