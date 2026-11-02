Поставка 500 ракет-перехватчиков PAC-3 для украинских систем противовоздушной обороны Patriot запланирована на период с четвертого квартала 2030 года до четвертого квартала 2033 года.

Об этом заявил Европейской правде чиновник Госдепа США на условиях анонимности.

Когда Украина сможет получить ракеты PAC-3 для Patriot

По его словам, несмотря на одобрение Госдепом США возможной сделки по продаже ракет 30 октября, Украина сможет рассчитывать на первые поставки не ранее четвертого квартала 2030 года.

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— Ориентировочный срок поставки ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) в рамках предложенной продажи вооружений Украине, о которой было объявлено 30 октября, – с четвертого квартала 2030 года до четвертого квартала 2033 года, – сообщил источник.

В Госдепартаменте уточнили, что для заключения сделки о закупке перехватчиков PAC-3 сначала необходимо получить одобрение Конгресса США. На рассмотрение документа американским законодателям отводится 30 дней.

— Сделки по продаже вооружений иностранным государствам заключаются путем подписания Письма-предложения и принятия (Letter of Offer and Acceptance, LOA). Стороны могут согласовать LOA после завершения 30-дневного периода рассмотрения в Конгрессе США, – отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 30 октября Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), предназначенных для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Финансирование закупки планируют обеспечить международные партнеры Украины – Канада, Германия и Норвегия.

Средства поступят через американскую программу JUMPSTART. Еще одним источником финансирования станут национальные ресурсы, предусмотренные в рамках кредита ЕС на € 90 млрд для Украины (Ukraine Support Loan).

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в 2026 году Украина получает в среднем 12 ракет для систем Patriot в месяц.

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