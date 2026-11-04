Демократы впервые за 94 года побеждают на выборах в Сенат США в Канзасе
- В Канзасе демократ Адам Гамильтон опережает действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла.
- Демократы не выигрывали выборы в Сенат США в Канзасе с 1932 года.
На промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября Демократическая партия одерживает историческую победу в Канзасе, где ее представители не выигрывали выборы в Сенат почти сто лет.
Об этом сообщает Associated Press.
Победа демократов в Канзасе: что известно
По предварительным результатам выборов, кандидат от демократов Адам Гамильтон набирает 50,9% голосов избирателей, в то время как действующий сенатор-республиканец Роджер Маршалл — 46,1%.
На момент публикации этих данных в штате подсчитали более 99% голосов.
Если результаты подтвердятся, Гамильтон станет первым демократом, победившим на выборах в Сенат США от Канзаса с 1932 года.
Напомним, что на выборах 3 ноября демократы также одержали историческую победу в другом традиционно республиканском штате — Техасе.
Демократ Джеймс Таларико победил республиканца Кена Пакстона. Это первая победа представителя Демократической партии на сенатских выборах в штате с 1988 года.