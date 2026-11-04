На промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября Демократическая партия одерживает историческую победу в Канзасе, где ее представители не выигрывали выборы в Сенат почти сто лет.

Об этом сообщает Associated Press.

Победа демократов в Канзасе: что известно

По предварительным результатам выборов, кандидат от демократов Адам Гамильтон набирает 50,9% голосов избирателей, в то время как действующий сенатор-республиканец Роджер Маршалл — 46,1%.

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На момент публикации этих данных в штате подсчитали более 99% голосов.

Если результаты подтвердятся, Гамильтон станет первым демократом, победившим на выборах в Сенат США от Канзаса с 1932 года.

Напомним, что на выборах 3 ноября демократы также одержали историческую победу в другом традиционно республиканском штате — Техасе.

Демократ Джеймс Таларико победил республиканца Кена Пакстона. Это первая победа представителя Демократической партии на сенатских выборах в штате с 1988 года.