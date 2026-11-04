На промежуточных выборах в США 3 ноября демократы побеждают в традиционно республиканском штате Техас.

О результатах выборов сообщают Axios и NBC News.

Демократы впервые за десятилетие побеждают в Техасе

По сообщениям СМИ, демократ Джеймс Таларико победил республиканца Кена Пакстона на выборах в Сенат США от Техаса. Он станет первым демократом, избранным сенатором от этого штата с 1988 года.

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Таларико, который раньше работал учителем и был депутатом законодательного собрания Техаса, построил свою кампанию на темах доступности жизни, поддержки государственного образования и критики влияния крупных политических доноров. Его соперник, генеральный прокурор штата Кен Пакстон, заручился поддержкой президента Дональда Трампа.

Выборы в Сенат в Техасе стали одними из самых дорогих в стране. Для демократов эта победа имеет особое значение, ведь республиканцы десятилетиями удерживали это место, а сам Трамп на президентских выборах 2024 года победил в штате с перевесом почти в 14 процентных пунктов.

В то же время демократы могут вернуть себе и пост губернатора Техаса, который республиканцы занимают с 1995 года.

По прогнозу NBC News, представительница Демократической партии Джина Инохоса победила действующего губернатора Грега Эбботта, который занимал этот пост три срока.

Если прогноз подтвердится, Инохоса станет первой губернаторшей Техаса латиноамериканского происхождения и первой представительницей Демократической партии на этом посту за более чем 30 лет.

Во время предвыборной кампании Инохоса сосредоточилась на финансировании образования, стоимости жизни и развитии центров обработки данных, критикуя политику Эбботта. Несмотря на то, что действующий губернатор потратил на кампанию гораздо больше денег, NBC News прогнозирует победу его соперницы.

Напомним, что по предварительным результатам промежуточных выборов 3 ноября демократам прогнозируют большинство в обеих палатах Конгресса США.

По оценке NBC News, Демократическая партия может получить около 248 мест в Палате представителей при необходимых 218. В Сенате демократам прогнозируют как минимум 51 мандат из 100.

Если прогнозы подтвердятся, республиканцы потеряют контроль над обеими палатами Конгресса, что может затруднить реализацию законодательных инициатив президента Дональда Трампа.