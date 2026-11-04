В ночь на 4 ноября беспилотники атаковали логистический центр российского маркетплейса Ozon в Адыгейске.

Об атаке сообщила пресс-служба компании Ozon.

Атака на Ozon в Адыгее 4 ноября: что известно

В компании подтвердили, что ночью под удар беспилотников попал их логистический центр в Адыгейске. После атаки на территории комплекса вспыхнул пожар, к тушению которого привлекли экстренные службы. Всех сотрудников эвакуировали.

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В то же время OSINT-аналитики ASTRA сообщили о частичном обрушении крыши логистического центра. Обрушение установил OSINT-аналитик издания, изучив фотографии и видеозаписи очевидцев.

Пожар на территории склада подтвердил и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. По его словам, он возник в результате атаки дронов.

Из-за повреждений логистического центра компания меняет порядок обработки заказов и поставки товаров.

Товары, которые хранились на атакованном складе, снимут с продажи. Часть заказов отменят, а остальные постараются доставить из других логистических центров.

Кроме того, Ozon перестал принимать новые поставки на поврежденный объект. Грузы, которые уже в пути, перенаправят на другие склады.

По данным СМИ, поврежденный объект — один из ключевых распределительных центров Ozon на юге России. По информации ASTRA, площадь складского комплекса составляет около 10 тыс. кв. м, а количество сотрудников может превышать 1,5 тыс. человек.

Кроме пожара на складе Ozon, в Адыгее сообщили о повреждении газовой трубы и остекления одного из частных домов. По словам Мурата Кумпилова, это произошло из-за падения обломков беспилотника.

Также обломки БпЛА зафиксировали возле аула Тахтамукай.

Министерство обороны РФ заявило о якобы уничтожении 709 беспилотников над российскими территориями в течение ночи, в том числе над Адыгеей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 715-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.