У ніч проти 4 листопада безпілотники атакували логістичний центр російського маркетплейсу Ozon у Адигейську.

Про атаку повідомили пресслужба компанії Ozon.

Атака на Ozon в Адигеї 4 листопада: що відомо

У компанії підтвердили, що вночі під удар безпілотників потрапив її логістичний центр в Адигейську. Після атаки на території комплексу спалахнула пожежа, до гасіння якої залучили екстрені служби. Усіх працівників евакуювали.

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Водночас OSINT- аналітики ASTRA повідомили про часткове обвалення даху логістичного центру. Руйнування встановив OSINT-аналітик видання, дослідивши фотографії та відеозаписи очевидців.

Пожежу на території складу підтвердив і очільник Адигеї Мурат Кумпілов. За його словами, вона виникла внаслідок атаки безпілотників.

Через пошкодження логістичного центру компанія змінює порядок обробки замовлень і постачання товарів.

Продукцію, яка зберігалася на атакованому складі, приберуть із продажу. Частину замовлень скасують, а інші намагатимуться доставити з решти логістичних центрів.

Крім того, Ozon припинив приймати нові поставки на пошкоджений об’єкт. Вантажі, які вже перебувають у дорозі, перенаправлять на інші склади.

За даними ЗМІ, пошкоджений об’єкт є одним із ключових розподільчих центрів Ozon на півдні Росії. За інформацією ASTRA, площа складського комплексу становить близько 10 тис. кв. м, а кількість працівників може перевищувати 1,5 тис. осіб.

Окрім пожежі на складі Ozon, в Адигеї повідомили про пошкодження газової труби та скління одного з приватних будинків. За словами Мурата Кумпілова, це сталося внаслідок падіння уламків безпілотника.

Також уламки БпЛА зафіксували поблизу аулу Тахтамукай.

Міністерство оборони РФ заявило про нібито знищення 709 безпілотників над російськими територіями протягом ночі, зокрема над Адигеєю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 715-ту добу.

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