На промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября 2026 года демократ украинского происхождения Евгений Виндман одержал победу в своем избирательном округе в Вирджинии.

Об этом сообщает Associated Press.

Евгений Виндман переизбрался в Конгресс США: что известно

По данным Associated Press, после подсчета 97% голосов Евгений Виндман получил 59,70% поддержки избирателей. Его соперник, республиканец Дуг А. Олливант, набрал 37,75%.

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Таким образом, Виндман сохраняет место в Палате представителей США, где представляет Демократическую партию.

Что известно о Евгение Виндмане

Евгений Виндман родился в Киеве. Когда ему было четыре года, его семья эмигрировала в Соединенные Штаты.

Он — подполковник армии США в отставке и юрист. В Палате представителей Виндман выступал в поддержку Украины.

Его брат-близнец Александр Виндман — бывший офицер американской армии, который занимал должность директора по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США.

С 2018 года Евгений Виндман работал заместителем юридического советника Совета национальной безопасности США. В 2020 году его уволили с этой должности при президенте Дональде Трампе.

Напомним, что на промежуточных выборах 3 ноября Демократическая партия претендует на большинство в обеих палатах Конгресса США.

По прогнозу NBC News по состоянию на утро 4 ноября, демократы могут получить около 255 мест в Палате представителей при необходимых для большинства 218.

Также Демократической партии прогнозируют как минимум 51 место из 100 в Сенате. Окончательное распределение мандатов определится после завершения подсчета голосов.

Новый состав Конгресса начнет работу 3 января 2027 года.