У жовтні 2026 року Росія втратила щонайменше 11 літаків тактичної авіації. Ці втрати спричинили українські удари по військових аеродромах, технічні несправності, проблеми з обслуговуванням авіації та помилки пілотів.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, оприлюдненому 5 листопада.

У жовтні Росія втратила 11 літаків тактичної авіації

Британська розвідка відзначила кілька успішних атак Сил оборони України на російські військові аеродроми протягом жовтня.

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Так, у ніч із 14 на 15 жовтня українські військові завдали удару по аеродрому Борисоглєбськ у Воронезькій області РФ. За оцінками британської розвідки, внаслідок атаки з високою ймовірністю було знищено від двох до чотирьох винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Українська сторона повідомляла, що для ураження російської авіації використали ракети Нептун.

У Міністерстві оборони Великої Британії наголосили, що російська протиповітряна оборона не змогла відбити атаку. Йдеться, зокрема, про зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1, розташований на північний захід від злітно-посадкової смуги.

Не допомогли запобігти ураженню й захисні споруди, облаштовані на стоянках літаків.

Ще три літаки тактичної авіації російська армія втратила 29 жовтня. За інформацією британської розвідки, два винищувачі-бомбардувальники Су-34 були знищені під час української атаки на аеродром Маринівка у Волгоградській області РФ.

Того самого дня на аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області Росія втратила винищувач п’ятого покоління Су-57. За оцінкою британської розвідки, літак, імовірно, вийшов з ладу через технічну несправність, після чого загорівся та був повністю знищений.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські військово-повітряні сили втратили щонайменше 115 літаків тактичної авіації. Такі підрахунки наводить британська розвідка.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України повідомили, що протягом жовтня Сили оборони завдали ударів щонайменше по 30 стратегічно важливих об’єктах на території Росії.

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