Украинские дальнобойные удары наносят ощутимые последствия по нефтеперерабатывающему сектору государства-агрессора. Общий ущерб российской экономики в результате атак Сил обороны по объектам нефтяной отрасли уже превысил $23,2 млрд, что почти равно всему совокупному доходу этой отрасли за 2025 год ($26,6 млрд).

Из-за катастрофической ситуации российский диктатор Владимир Путин был вынужден подписать указ о засекречивании данных об объемах производства топлива, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР раскрыли последствия ударов по нефтепереработке РФ

По данным украинской военной разведки, на конец сентября 2026 года, из 38 основных российских нефтеперерабатывающих заводов:

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15 НПЗ – полностью выведены из эксплуатации;

12 НПЗ существенно сократили объемы производства нефтепродуктов.

В результате атак Сил обороны Украины общие объемы нефтепереработки на этих предприятиях сократились на 55,4%, по сравнению с началом года.

Самая сложная ситуация для России сложилась в Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах. Из-за остановки предприятий пострадали мощности ряда предприятий, в частности, ПАО Славнефть-ЯНОС, ООО Киришинефтегазсинтез, АО Рязанская нефтеперерабатывающая компания, АО Газпромнефть-Московский НПЗ и ООО Лукойл-Пермнефтеоргсинтез.

Совокупная доля этих пяти объектов составила около 33% всего объема нефтепереработки в РФ.

В настоящее время в РФ продолжают функционировать только НПЗ в отдаленных регионах, в частности, АО Газпромнефть-Омский НПЗ, АО Ачинский НПЗ, ООО НефтеХимСервис, АО Хабаровский НПЗ, ООО Марийский НПЗ и ООО Ванинский НПЗ.

В сентябре 2026 года объем переработки на этих отдаленных заводах вырос до 906 тыс. баррелей в сутки (на 147 тыс. баррелей больше, чем в начале года), обеспечивая около 24% всей нефтепереработки РФ.

Однако Кремль не может полноценно перекрыть дефицит из-за ряда факторов. В частности, доставка нефтепродуктов из отдаленных регионов осложнена нехваткой железнодорожного подвижного состава и автоцистерн.

Кроме этого, в 2027 году ожидается спад производства на этих заводах из-за отложенных технических работ, которые должны были проводиться в этом году.

По данным ГУР, Россия не способна одновременно покрывать внутренние потребности и экспортные обязательства, поэтому начала импортировать топливо из других стран с помощью серых схем в обход международных санкций.

О сложной ситуации свидетельствует указ Путина от 28 сентября №686, которым Кремль ограничил доступ к статистическим данным об объемах нефтепереработки. Это сделано для предотвращения независимого мониторинга отрасли и манипулирования данными об объемах дизельного топлива перед иностранными покупателями.

Из-за международных санкций и высокой стоимости оборудования РФ сталкивается с огромными проблемами при восстановлении поврежденных объектов. По оценкам ГУР МОУ, расходы России на замену поврежденного оборудования могут составлять более $20 млрд.

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