Российские гибридные провокации против стран Европы направлены на проверку решимости Запада и все более приближаются к испытанию статьи 5 Договора НАТО о коллективной обороне. В то же время Москва не проявляет реального желания вести переговоры с Украиной как минимум до 2027 года.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщают Onet и Politico.

Науседа предупредил, что Путин испытывает статью 5 НАТО

По словам литовского президента, Вильнюс получил разведывательные данные о возможных новых провокациях со стороны России. В этой связи Литва, как и Польша, существенно усилила меры безопасности на границе с Калининградской областью РФ.

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Науседа отметил, что многочисленные инциденты с нелегальной миграцией, воздушными шарами, полетами беспилотников, кибератаками и поджогами являются составляющими масштабной гибридной войны РФ, которая распространяется не только на восточный фланг НАТО, но и на Германию, Данию и другие страны.

— Россияне хотят проверить, отреагируем ли мы или нет. Путин все ближе подходит к испытанию Статьи 5, то есть обязательства НАТО оказать помощь подвергшемуся нападению союзнику, — подчеркнул Науседа.

Он добавил, что граница между гибридными операциями и прямыми военными действиями становится все тоньше, что создает угрозу. В то же время президент Литвы считает широкомасштабное нападение РФ на территорию НАТО пока маловероятным, ведь основные российские ресурсы сосредоточены на украинском поле боя, где Москва не добивается успеха.

Науседа вспомнил недавний инцидент, когда вражеский дрон врезался в дерево и взорвався. Несмотря на то, что тогда никто не пострадал, событие разоблачило серьезные пробелы в системе противовоздушной обороны страны.

Для устранения этих уязвимостей Вильнюс ускоряет закупки современных средств противодействия беспилотникам, специализированному разведывательному и наблюдению оборудованию. По оценке литовского президента благодаря этим шагам уже во второй половине 2027 года страна будет значительно лучше подготовлена ​​к подобным угрозам.

В то же время Науседа отметил, что не ожидает от Москвы серьезных шагов к переговорам о прекращении войны против Украины в ближайшее время.

По его мнению, РФ будет только прибегать к диалогу, пытаясь использовать зимние месяцы для усиления давления на Украину с помощью массированных авиаударов по городам.

— Россияне только будут делать вид, что ведут переговоры. Я им не доверяю. Если Украина переживет эту зиму, а я убежден, что так и будет, шансы на серьезные переговоры улучшатся в 2027 году. Раньше я их не ожидаю, — подытожил президент Литвы.

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