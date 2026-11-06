Російські гібридні провокації проти країн Європи спрямовані на перевірку рішучості Заходу та дедалі більше наближаються до випробування статті 5 Договору НАТО про колективну оборону. Водночас Москва не виявляє реального бажання вести переговори з Україною щонайменше до 2027 року.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляють Onet та Politico.

Науседа попередив, що Путін випробовує статтю 5 НАТО

За словами литовського президента, Вільнюс отримав розвідувальні дані про можливі нові провокації з боку Росії. У зв’язку з цим Литва, як і Польща, суттєво посилила заходи безпеки на кордоні з Калінінградською областю РФ.

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Науседа наголосив, що численні інциденти з нелегальною міграцією, повітряними кулями, польотами безпілотників, кібератаками та підпалами є складниками масштабної гібридної війни РФ, яка поширюється не лише на східний фланг НАТО, а й на Німеччину, Данію та інші країни.

— Росіяни хочуть перевірити, чи відреагуємо ми, чи ні. Путін дедалі ближче підходить до випробування Статті 5, тобто зобов’язання НАТО надати допомогу союзнику, який зазнав нападу, — підкреслив Науседа.

Він додав, що межа між гібридними операціями та прямими військовими діями стає все тоншою, що створює загрозу. Водночас президент Литви вважає широкомасштабний напад РФ на територію НАТО наразі малоймовірним, адже основні російські ресурси зосереджені на українському полі бою, де Москва не досягає успіху.

Науседа згадав нещодавній інцидент, коли ворожий дрон врізався в дерево та вибухнув. Попри те, що тоді ніхто не постраждав, подія викрила серйозні прогалини в системі протиповітряної оборони країни.

Для усунення цих вразливостей Вільнюс прискорює закупівлі сучасних засобів протидії безпілотникам, спеціалізованого обладнання для розвідки та спостереження. За оцінкою литовського президента, завдяки цим крокам уже у другій половині 2027 року країна буде значно краще підготовлена до подібних загроз.

Водночас Науседа зазначив, що не очікує від Москви серйозних кроків до переговорів про припинення війни проти України найближчим часом.

На його думку, РФ лише вдаватиме готовність до діалогу, намагаючись використати зимові місяці для посилення тиску на Україну за допомогою масованих авіаударів по містах.

— Росіяни лише будуть вдавати, що ведуть переговори. Я їм не довіряю. Якщо Україна переживе цю зиму, а я переконаний, що так і буде, шанси на серйозні переговори покращаться у 2027 році. Раніше я їх не очікую, — підсумував президент Литви.

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