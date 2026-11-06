США разрабатывают с партнерами новую архитектуру безопасности Европы — Кушнер
- Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер анонсировал разработку нового европейского зодчества безопасности на основе пяти ключевых целей и без права вето любой страны на альянсы других.
- Также он подтвердил проведение первых с февраля трехсторонних мирных обсуждений с участием Украины и России на следующей недели в Абу-Даби.
США совместно с Украиной, НАТО и представителями Европы разрабатывают параметры новой архитектуры безопасности, опирающейся на пять ключевых целей и полное сохранение суверенного права каждого государства по выбору собственных альянсов.
Кроме того, Вашингтон готовит трехсторонние переговоры с участием Украины и России в ОАЭ. Об этом сообщил спецпредставитель американского президента Джаред Кушнер в соцсети X.
Кушнер назвал пять целей европейской архитектуры безопасности
По словам Кушнера, Трамп провел содержательную дискуссию с рядом европейских лидеров по формированию условий для продолжительного мира после более чем 30 лет попыток Европы построить устойчивую рамку безопасности.
Американская инициатива прорабатывает пять основных направлений. Среди них:
- постоянные консультации по безопасности между всеми заинтересованными сторонами;
- надежные коммуникации в кризисных ситуациях для оперативного реагирования;
- большая военная прозрачность;
- взаимные меры по уменьшению рисков эскалации;
- сталая рамка для долгосрочной европейской безопасности и стабильности.
Спецпредставитель главы Белого дома подчеркнул, что любые договоренности должны четко уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость каждой страны.
— Каждая страна будет сохранять полномочия над своей безопасностью и альянсами. И ни у одной страны не будет права вето на суверенные выборы другой. НАТО остается центральным элементом коллективной обороны Европы. Эта инициатива будет основываться на существующих институциях и обязательствах, — сказал Кушнер.
Вашингтон намерен продолжать консультации с участием Украины, НАТО, Европейского Союза и европейских партнеров, а также привлекать российскую сторону в рамках мирного процесса.
Также Кушнер подтвердил, что США созывают первые с февраля трехсторонние мирные обсуждения с участием Украины и России, которые должны пройти на следующей неделе в Абу-Даби (ОАЭ).
Он отметил, что стороны остаются интенсивно вовлеченными в подготовку этих консультаций. Во время встречи американская сторона планирует тесно консультироваться с европейскими партнерами.
В случае достижения прогресса переговорный процесс будут стремиться перевести в более широкий многосторонний формат с прямым участием европейских стран.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного соглашения по урегулированию войны в Украине, которое выйдет за пределы двустороннего формата и охватит безопасность всей Европы.