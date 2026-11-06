Государственный секретарь и советник по национальной безопасности Марко Рубио заверил, что не собирается уходить в отставку и планирует работать в администрации Дональда Трампа до окончания его президентского срока.

Об этом Рубио заявил в интервью The New York Times.

Планирует ли Рубио уходить в отставку

По словам госсекретаря, он с самого начала намеревался оставаться в команде Трампа до конца его полномочий.

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— Работать на президента Трампа до конца его срока полномочий всегда было моим планом, — заявил Рубио.

Он также отверг предположения о возможной отставке, отметив, что не понимает, откуда берутся такие слухи.

— Честно говоря, я не знаю, откуда берутся эти слухи. Я люблю свою работу. К тому же я всегда смеюсь, когда говорят, что он собирается покинуть свой пост. Я спрашиваю: какой именно? — сказал госсекретарь.

Планирует ли Рубио участвовать в выборах президента

В то же время Рубио не стал отвечать на вопрос, рассматривает ли он возможность баллотироваться на пост президента США в 2028 году.

Ранее он заявлял о готовности поддержать кандидатуру вице-президента Джей Ди Вэнса, если тот решит бороться за президентское кресло.

В мае в интервью NBC News Рубио назвал Вэнса своим хорошим другом и высоко оценил его перспективы на выборах.

— Джей Ди — мой очень хороший друг. Если Джей Ди выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах, я считаю, что он будет феноменальным кандидатом. Я уже заявлял об этом публично и скажу это еще раз: я буду первым, кто присоединится к его кампании и поддержит его, — подчеркнул Рубио.

Отдельно журналисты спросили госсекретаря о политической позиции Джей Ди Вэнса после неудачных для республиканцев промежуточных выборов в Конгресс.

В своем обширном посте в социальных сетях, опубликованном в среду, вице-президент раскритиковал отдельные решения администрации Трампа и фактически дистанцировался от ее политики.

Вэнс связал провальные результаты республиканцев с войной против Ирана, а также заявил о недовольстве избирателей политикой администрации в отношении Израиля и экономическими вопросами.

Рубио уклонился от прямого ответа на вопрос, разделяет ли он оценку вице-президента, отметив, что не слишком вовлечен во внутриполитические процессы.

Источник : NYT

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