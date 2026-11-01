Государственный секретарь США Марко Рубио сомневается, что в ближайшие месяцы удастся договориться о завершении войны России против Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров, и публичные заявления Рубио на пресс-конференции в Атланте.

Рубио о скором завершении войны в Украине

По данным СМИ, во время двухдневных переговоров министров иностранных дел G20 в Атланте, которые завершились 31 октября, Марко Рубио в частной беседе поделился с западными коллегами сомнениями относительно заключения мирного соглашения в ближайшие месяцы.

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Публично американский госсекретарь также не стал прогнозировать скорого завершения войны.

На вопрос журналистов, возможно ли дипломатическое урегулирование, учитывая неизменную позицию Москвы, он ответил, что Вашингтон до сих пор пытается выяснить, реально ли достичь договоренности.

— Я не знаю, возможен ли мирный переговорный путь в Украине. Именно это мы и пытаемся выяснить. Не думаю, что кто-то здесь утверждает, что мы стоим на пороге урегулирования путем переговоров, — заявил Рубио.

По его словам, представители президента США Дональда Трампа, в частности Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, уделяют значительную часть своего времени дипломатическим вопросам, связанным с Украиной.

В то же время Рубио подчеркнул, что пока не может говорить о близости мирного соглашения, хотя и надеется на достижение договоренностей.

Трое европейских чиновников на условиях анонимности рассказали Радио Свобода, что Рубио в частной беседе выражал сомнения относительно участия Владимира Путина в саммите G20, который запланирован на декабрь в Майами.

Во время пресс-конференции госсекретарь США подтвердил, что приезд российского президента пока остается неопределенным.

— Я даже не знаю, приедет ли президент Путин в Майами. Они этого не объявили и не подтвердили, — сказал Рубио.

По словам европейских чиновников, во время закрытых бесед американский госсекретарь также назвал вступление Украины в НАТО малореалистичным в краткосрочной перспективе из-за позиции Кремля.

Кроме того, как утверждают собеседники издания, Рубио предупредил, что даже если Россия получит контроль над всем Донбассом, это не будет означать, что ее территориальные претензии закончились.

По их словам, он отметил, что это не остановит дальнейшие амбиции Москвы.

Почему США продолжают контакты с Россией

Марко Рубио также объяснил, почему администрация Дональда Трампа продолжает дипломатические контакты с Москвой, несмотря на российскую агрессию против Украины.

По его словам, невозможно добиться урегулирования войны путем переговоров, если нет возможности общаться с обеими сторонами.

— Как можно добиться урегулирования между Россией и Украиной путем переговоров, если у тебя нет возможности разговаривать как с Россией, так и с Украиной? — заявил госсекретарь.

Рубио также подчеркнул необходимость поддерживать связь между Вашингтоном и Москвой из-за наличия у России ядерного оружия и риска возможной эскалации.

Отдельным направлением дипломатических усилий США он назвал возможность достижения договоренностей о прекращении огня в Черном море. По его словам, российские атаки, угрожающие судоходству и перевозке зерна и энергоносителей, создают риски для мировой продовольственной и энергетической безопасности.