Державний секретар та радник з національної безпеки Марко Рубіо запевнив, що не збирається йти у відставку та планує працювати в адміністрації Дональда Трампа до завершення його президентського терміну.

Про це Рубіо сказав в інтерв’ю The New York Times.

Чи планує Рубіо йти у відставку

За словами держсекретаря, він від самого початку мав намір залишатися в команді Трампа до кінця його повноважень.

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— Працювати на президента Трампа до кінця його терміну повноважень завжди було моїм планом, — заявив Рубіо.

Він також відкинув припущення про можливу відставку, зазначивши, що не розуміє, звідки з’являються такі чутки.

— Чесно кажучи, я не знаю, звідки беруться ці чутки. Я люблю свою роботу. До того ж я завжди сміюся, коли кажуть, що він збирається залишити свою посаду. Я питаю: яку саме? — сказав держсекретар.

Чи планує Рубіо брати участь у виборах президента

Водночас Рубіо не відповів на запитання, чи розглядає можливість балотуватися на посаду президента США у 2028 році.

Раніше він заявляв про готовність підтримати кандидатуру віцепрезидента Джей Ді Венса, якщо той вирішить боротися за президентське крісло.

У травні в інтерв’ю NBC News Рубіо назвав Венса своїм хорошим другом і високо оцінив його перспективи на виборах.

— Джей Ді — мій дуже хороший друг. Якщо Джей Ді висуне свою кандидатуру на президентських виборах, я вважаю, що він буде феноменальним кандидатом. Я вже заявляв публічно і скажу це ще раз: я буду першим, хто приєднається до його кампанії та підтримає його, — наголосив Рубіо.

Окремо журналісти запитали держсекретаря про політичну позицію Джей Ді Венса після невдалих для республіканців проміжних виборів до Конгресу.

У своєму розлогому дописі в соціальних мережах, опублікованому в середу, віцепрезидент розкритикував окремі рішення адміністрації Трампа та фактично дистанціювався від її політики.

Венс пов’язав провальні результати республіканців із війною проти Ірану, а також заявив про невдоволення виборців політикою адміністрації щодо Ізраїлю та економічними питаннями.

Рубіо ухилився від прямої відповіді, чи поділяє оцінку віцепрезидента, зазначивши, що не надто залучений у внутрішньополітичні процеси.

Джерело : NYT

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