Президент США Дональд Трамп 5 ноября подписал указ о присвоении Овальному кабинету Белого дома статуса национального памятника.

Об этом сообщает BBC.

Указ Трампа об Овальном кабинете: что известно

Указ, подписанный президентом США, распространяет особую защиту на Овальный кабинет и некоторые прилегающие помещения Белого дома.

Сейчас смотрят

— Мы делаем его национальным памятником, и никому не будет позволено его трогать, разрушать или сносить, чтобы построить что-то немного другой формы, — заявил Трамп.

В то же время документ не запрещает будущим президентам менять мебель, оформление интерьера или проводить обычные ремонтные работы, если они не нарушают историческую структуру и архитектурный облик помещения.

Согласно указу, Служба национальных парков США должна обеспечивать сохранение исторического облика Овального кабинета и его архитектурной целостности.

Как Трамп изменил Овальный кабинет Белого дома

Во время второго президентского срока Дональд Трамп существенно обновил интерьер Овального кабинета. В частности, в помещении появились многочисленные золотые декоративные элементы, картины в позолоченных рамах, зеркала и вазы.

У входа в кабинет также установили большую золотую табличку с надписью Oval Office.

Американский президент утверждает, что до его ремонта помещение было в плохом состоянии. По словам Трампа, в Белом доме были повреждены окна, фиксировались трещины в стенах и другие дефекты.

Он также заявил, что иностранные лидеры, которые посещали Белый дом в последние месяцы, положительно оценивали обновленный интерьер.

— Нам нравится Овальный кабинет, и он является символом, как и сам Белый дом. Это символ нашей страны и величия нашей страны, — сказал Трамп.

Как объяснил BBC юрист компании Cultural Heritage Partners Грег Веркхайзер, временные элементы интерьера, в частности мебель и декор, остаются на усмотрение президента.

По его словам, американские лидеры могут менять оформление помещений, если не повреждают постоянные архитектурные элементы и исторические произведения искусства.

В то же время весь Белый дом уже имеет статус национального исторического памятника, а масштабные перестройки требуют разрешения Конгресса США.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.