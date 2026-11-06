Трамп хочет запретить своим преемникам менять Овальный кабинет в Белом доме
- Дональд Трамп 5 ноября подписал указ о присвоении Овальному кабинету статуса национального памятника.
- Документ призван защитить историческую структуру и архитектуру помещения от существенных изменений.
Президент США Дональд Трамп 5 ноября подписал указ о присвоении Овальному кабинету Белого дома статуса национального памятника.
Об этом сообщает BBC.
Указ Трампа об Овальном кабинете: что известно
Указ, подписанный президентом США, распространяет особую защиту на Овальный кабинет и некоторые прилегающие помещения Белого дома.
— Мы делаем его национальным памятником, и никому не будет позволено его трогать, разрушать или сносить, чтобы построить что-то немного другой формы, — заявил Трамп.
В то же время документ не запрещает будущим президентам менять мебель, оформление интерьера или проводить обычные ремонтные работы, если они не нарушают историческую структуру и архитектурный облик помещения.
Согласно указу, Служба национальных парков США должна обеспечивать сохранение исторического облика Овального кабинета и его архитектурной целостности.
Как Трамп изменил Овальный кабинет Белого дома
Во время второго президентского срока Дональд Трамп существенно обновил интерьер Овального кабинета. В частности, в помещении появились многочисленные золотые декоративные элементы, картины в позолоченных рамах, зеркала и вазы.
У входа в кабинет также установили большую золотую табличку с надписью Oval Office.
Американский президент утверждает, что до его ремонта помещение было в плохом состоянии. По словам Трампа, в Белом доме были повреждены окна, фиксировались трещины в стенах и другие дефекты.
Он также заявил, что иностранные лидеры, которые посещали Белый дом в последние месяцы, положительно оценивали обновленный интерьер.
— Нам нравится Овальный кабинет, и он является символом, как и сам Белый дом. Это символ нашей страны и величия нашей страны, — сказал Трамп.
Как объяснил BBC юрист компании Cultural Heritage Partners Грег Веркхайзер, временные элементы интерьера, в частности мебель и декор, остаются на усмотрение президента.
По его словам, американские лидеры могут менять оформление помещений, если не повреждают постоянные архитектурные элементы и исторические произведения искусства.
В то же время весь Белый дом уже имеет статус национального исторического памятника, а масштабные перестройки требуют разрешения Конгресса США.