Президент США Дональд Трамп 5 листопада підписав указ про надання Овальному кабінету Білого дому статусу національної пам’ятки.

Про це повідомляє BBC.

Указ Трампа про Овальний кабінет: що відомо

Підписаний президентом США указ поширює особливий захист на Овальний кабінет та окремі прилеглі приміщення Білого дому.

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— Ми робимо його національною пам’яткою, і нікому не буде дозволено його чіпати, руйнувати чи зносити, щоб побудувати щось трохи іншої форми, — заявив Трамп.

Водночас документ не забороняє наступним президентам змінювати меблі, оформлення інтер’єру або проводити звичайні ремонтні роботи, якщо вони не порушують історичну структуру та архітектурний характер приміщення.

Згідно з указом, Служба національних парків США має забезпечувати збереження історичного вигляду Овального кабінету та його архітектурної цілісності.

Як Трамп змінив Овальний кабінет Білого дому

Під час другого президентського терміну Дональд Трамп суттєво оновив інтер’єр Овального кабінету. Зокрема, у приміщенні з’явилися численні золоті декоративні елементи, картини в позолочених рамах, дзеркала та вази.

Біля входу до кабінету також встановили велику золоту табличку з написом Oval Office.

Американський президент стверджує, що до його ремонту приміщення перебувало в поганому стані. За словами Трампа, у Білому домі були пошкоджені вікна, фіксувалися тріщини у стінах та інші дефекти.

Він також заявив, що іноземні лідери, які відвідували Білий дім останніми місяцями, позитивно оцінювали оновлений інтер’єр.

— Нам подобається Овальний кабінет, і він є символом, як і сам Білий дім. Це символ нашої країни та величі нашої країни, — сказав Трамп.

Як пояснив BBC юрист компанії Cultural Heritage Partners Грег Веркхайзер, тимчасові елементи інтер’єру, зокрема меблі та декор, залишаються на розсуд президента.

За його словами, американські лідери можуть змінювати оформлення приміщення, якщо не пошкоджують постійні архітектурні елементи та історичні твори мистецтва.

Водночас увесь Білий дім уже має статус Національної історичної пам’ятки, а масштабні перебудови потребують дозволу Конгресу США.

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