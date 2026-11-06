Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посоветовал президенту США Дональду Трампу не терять оптимизма после результатов промежуточных выборов в американский Конгресс.

Об этом генсек НАТО рассказал во время участия в нидерландском ток-шоу Pauw & De Wit, сообщает Bloomberg.

Рютте поддержал Трампа после поражения республиканцев на выборах

Марк Рютте рассказал, что сразу после оглашения итогов голосования направил Дональду Трампу короткое личное сообщение.

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— Не падай духом, двигаемся дальше, — отметил генсек НАТО, цитируя содержание своего обращения к американскому президенту.

Кроме того, Рютте выразил огромный восторг президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнув, что поддерживает с ним регулярный контакт и общается еженедельно.

В то же время он добавил, что для Трампа и российского диктатора Владимира Путина важно иметь “хорошие отношения”.

Во время эфира генсеку НАТО также предложили прокомментировать недавнюю договоренность между Трампом и Путиным по поставкам российского дизельного топлива в США. Рютте признал, что новость об этом соглашении вызвала волну беспокойства среди европейских партнеров.

– Я это понимаю, я тоже удивился. Но Европа тоже не без греха, – заметил Рютте.

Генсек НАТО обратил внимание, что сама Европа в этом году приобрела у России значительные объемы сжиженного природного газа. По его словам, эти объемы намного больше, чем когда-либо принесет соглашение с дизелем.

На промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия потерпела поражение, потеряв большинство в обеих палатах парламента.

После объявления официальных результатов голосования Трамп заявил, что признает итоги выборов, и выразил готовность сотрудничать с новоизбранным демократическим большинством в Конгрессе.

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