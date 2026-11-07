В субботу, 7 ноября 2026 года, неизвестный мужчина открыл огонь из машины на площади Рынок в Кракове (Польша).

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на полицию Малопольского воеводства.

Стрельба в Кракове 7 ноября: что известно

По информации польских правоохранителей, стрельба произошла около 15:00 на площади Рынок в центре Кракова.

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Мужчина начал стрелять из своего автомобиля. В результате нападения погибли пять человек, ещё около десяти получили ранения.

— Пятеро людей погибли, около десятка получили ранения в результате инцидента на площади Рынок. Преступник был ранен полицейскими, сейчас его доставляют в больницу, — сообщили в полиции Малопольского воеводства.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что министр внутренних дел постоянно держит его в курсе ситуации после трагической стрельбы.

По словам главы польского правительства, полиция выясняет причины и все обстоятельства нападения.