Стрельба в магазине Тернополя: мужчина закрыл управляющую, его задержали
- В Тернополе неизвестный мужчина закрыл управляющую магазин в кабинете.
- Полиция проводит спецоперацию по задержанию вооруженного мужчины.
В Тернополе правоохранители проводят спецоперацию по задержанию вооруженного мужчины, закрывшего управляющую магазином в служебном кабинете.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
Стрельба в магазине в Тернополе
Инцидент произошел сегодня, 5 ноября. Около 11:00 в полицию поступило сообщение о происшествии в одном из торговых заведений города.
По предварительной информации, неизвестный мужчина закрыл управляющую магазином в служебном помещении. После этого оттуда было слышно два выстрела. На место прибыли полиция и профильные службы. Правоохранители начали спецоперацию по задержанию мужчины.
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