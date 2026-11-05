В Тернополе правоохранители проводят спецоперацию по задержанию вооруженного мужчины, закрывшего управляющую магазином в служебном кабинете.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Стрельба в магазине в Тернополе

Инцидент произошел сегодня, 5 ноября. Около 11:00 в полицию поступило сообщение о происшествии в одном из торговых заведений города.

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По предварительной информации, неизвестный мужчина закрыл управляющую магазином в служебном помещении. После этого оттуда было слышно два выстрела. На место прибыли полиция и профильные службы. Правоохранители начали спецоперацию по задержанию мужчины.

Впоследствии в полиции сообщили, что спецназовцы КОРД задержали стрелка. Им оказался местный житель 1973 г. р. В результате стрельбы никто не пострадал.

19 октября в Печерском районе Киева произошла стрельба в помещении территориального центра комплектования. Огонь открыл мужчина, которого доставили в учреждение из-за нарушения правил мобилизации.

3 сентября в Святошинском районе столицы неизвестный мужчина расстрелял 71-летнего руководителя клиники репродуктологии. Злоумышленник произвел более 20 выстрелов в упор. Медик погиб.

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