Президент США Дональд Трамп предложил генеральному директору Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйни Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома. Однако он отказался от предложения.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Трамп предложил должность спикера Белого дома Вайту

О своей инициативе Трамп сообщил в субботу, 7 ноября, в соцсети Truth Social. Он назвал Уайта ожесточенным бойцом и воином и призвал его принять предложение.

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По словам американского президента, он также попросил главу UFC привести с собой помощников. Трамп даже перечислил шесть бойцов организации и опубликовал их фотографии.

— Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от безумных левых. Дейн станет прекрасным пресссекретарем. Дейна, пожалуйста, прими эту должность! – написал президент США.

В то же время один из помощников Трампа заявил, что президент пошутил по этому предложению.

Сам Уайт во время пресс-конференции в субботу не стал прямо комментировать возможное назначение. Он лишь сообщил, что в понедельник планирует приехать в Вашингтон для встречи с Трампом.

Почему Трамп ищет нового пресс-секретаря Белого дома

Предложение Дэйни Уайту прозвучало на фоне кадровых изменений в команде американского президента. Трамп ищет нового пресс-секретаря после ухода Кэролайн Левитт, занимавшей этот пост около полутора лет.

Ее преемница Кэти Захария продержалась в должности всего пять дней. Трамп уволил ее после брифинга. Тогда СМИ писали, что брифинг Кэти Захарии длился всего 14 мин, и она ответила на вопрос только от трех журналистов.

Уайт на протяжении многих лет остается одним из самых заметных союзников Трампа. Он выступал на трех последних национальных съездах Республиканской партии и помогал политикам привлекать молодых мужчин-избирателей.

Этим летом президент даже организовал турнир UFC на лужайке Белого дома в рамках празднования 250-летия США. Мероприятие должно было привлечь внимание молодой мужской аудитории. Однако на промежуточных выборах эта категория избирателей поддержала демократов, что помогло партии заполучить большинство в обеих палатах Конгресса.

Трамп также намекнул на дальнейшие кадровые перестановки в администрации. В пятницу он сообщил об увольнении многолетней руководительницы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Ее место должно занять Стивен Миллер.

Источник : CNN

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