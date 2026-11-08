Президент США Дональд Трамп запропонував генеральному директору Ultimate Fighting Championship (UFC) Дейні Вайту обійняти посаду прессекретаря Білого дому. Однак той відмовився від пропозиції.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело.

Трамп запропонував посаду речника Білого дому Вайту

Про свою ініціативу Трамп повідомив у суботу, 7 листопада, у соцмережі Truth Social. Він назвав Вайта запеклим бійцем та воїном і закликав його прийняти пропозицію.

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За словами американського президента, він також попросив главу UFC привести із собою помічників. Трамп навіть перелічив шістьох бійців організації та опублікував їхні фотографії.

— Нам потрібні ці люди, щоб захистити нас від божевільних лівих. Дейна стане прекрасним прессекретарем. Дейна, будь ласка, прийми цю посаду! — написав президент США.

Водночас один із помічників Трампа заявив, що президент пожартував щодо цієї пропозиції.

Сам Вайт під час пресконференції в суботу не став прямо коментувати можливе призначення. Він лише повідомив, що в понеділок планує приїхати до Вашингтона для зустрічі з Трампом.

Чому Трамп шукає нового прессекретаря Білого дому

Пропозиція Дейні Вайту пролунала на тлі кадрових змін у команді американського президента. Трамп шукає нового прессекретаря після відходу Керолайн Левітт, яка обіймала цю посаду близько півтора року.

Її наступниця Кеті Захарія протрималася на посаді лише п’ять днів. Трамп звільнив її після брифінгу. Тоді ЗМІ писали, що брифінг Кеті Захарії тривав всього лише 14 хв, і вона відповіла на питання лише від трьох журналістів.

Вайт протягом багатьох років залишається одним із найпомітніших союзників Трампа. Він виступав на трьох останніх національних з’їздах Республіканської партії та допомагав політикам залучати молодих чоловіків-виборців.

Цього літа президент навіть організував турнір UFC на галявині Білого дому в межах святкування 250-річчя США. Захід мав привернути увагу молодої чоловічої аудиторії. Однак на проміжних виборах ця категорія виборців підтримала демократів, що допомогло партії здобути більшість в обох палатах Конгресу.

Трамп також натякнув на подальші кадрові перестановки в адміністрації. У п’ятницю він повідомив про звільнення багаторічної керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Її місце має посісти Стівен Міллер.

Джерело : CNN

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