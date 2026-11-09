Совет директоров технологического гиганта Nvidia объявил о начале независимого расследования после появления сообщений в СМИ, что генеральный директор компании Дженсен Хуанг стал мишенью для иностранной разведки.

Поводом стали данные американских спецслужб по связям топ-менеджера с китаянкой Элис Хуан, подозреваемой в шпионаже в пользу Пекина.

Дженсен Хуанг оказался в эпицентре шпионского скандала

По заявлению компании, специальный комитет независимых директоров при поддержке внешних экспертов тщательно изучит всю имеющуюся информацию.

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— Совет директоров Nvidia начинает независимое расследование в свете недавних сообщений, что основатель и генеральный директор Дженсен Хуанг стал мишенью для усилий иностранной разведки, — говорится в официальном сообщении.

В то же время в компании отмечают, что пока нет оснований считать, что была скомпрометирована национальная безопасность или секреты Nvidia.

Сам Дженсен Хуанг в служебной записке для сотрудников подтвердил факт супружеской неверности, хотя и не стал прибегать к деталям своей связи с бизнесвумен, чья сингапурская компания покупала чипы Nvidia.

– Я был неверен своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Нет оправдания потому, что я сделал, — написал он коллегам, добавив, что приложит все усилия, чтобы восстановить утраченное доверие.

По информации ведущих западных медиа, американские разведывательные ведомства установили, что Элис Хуан якобы была завербована главным разведывательным агентством Китая.

Со своей стороны, в Министерстве иностранных дел КНР все обвинения отвергли, назвав их “безосновательной клеветой”.

Ситуация уже вызвала беспокойство в Вашингтоне. Высокопоставленные американские политики требуют тщательной проверки потенциальных угроз национальной безопасности через доступ к критическим технологиям.

В то же время президент США Дональд Трамп выразил поддержку главе Nvidia, назвав его “честным парнем”, выполнившим “удивительную работу для страны”.

На фоне скандала акции Nvidia на европейских биржах показали заметное падение, поскольку рынки обеспокоились возможными последствиями расследования для дальнейшей деятельности компании.

Тем не менее аналитики отмечают, что фигура Хуанга остается ключевой для глобального рынка искусственного интеллекта.

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