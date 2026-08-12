РФ могла оснастить ИИ новую ракету Монохром: ГУР нашло компонент Nvidia
- ГУР изучило новую российскую крылатую авиационную ракету С-71 Монохром.
- Внутри ракеты обнаружили компьютерный модуль Nvidia Jetson Orin.
Специалисты украинской разведки обнаружили в новой российской крылатой авиационной ракете С-71 Монохром компьютерный модуль Nvidia Jetson Orin.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, опубликовав результаты исследования российского вооружения на портале War & Sanctions.
Модуль Nvidia Jetson Orin в ракете Монохром: что обнаружило ГУР
Украинские специалисты изучили электронную компонентную базу новой российской крылатой авиационной ракеты С-71 Монохром и нашли внутри компьютерный модуль Nvidia Jetson Orin.
Такие модули предназначены, в частности, для выполнения сложных вычислений и работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Именно поэтому в ГУР отмечают, что эта находка может свидетельствовать о применении ИИ в новой российской ракете.
В то же время разведка пока не утверждает, какие именно функции выполняет Nvidia Jetson Orin в Монохроме.
В целом ГУР опубликовало информацию о 35 электронных компонентах, которые украинские специалисты обнаружили в разных образцах российского вооружения.
Какие еще иностранные компоненты нашли в оружии РФ
Среди обнародованных находок есть компоненты пассивной радиолокационной головки, которую Россия начала устанавливать на ударные беспилотники Герань-2.
По информации ГУР, такая система предназначена для обнаружения и поражения зенитных ракетных комплексов и радиолокационных станций Сил обороны Украины.
Также украинские специалисты обнаружили китайскую камеру Honpho TS130C-01 в реактивном беспилотнике Герань-4 и компоненты активной головки самонаведения российской аэробалистической ракеты Х-47М2 Кинжал.
В ГУР отмечают, что эти исследования позволяют определить, какие иностранные технологии по-прежнему критически важны для производства российского вооружения, и помогают Украине и ее партнерам перекрывать каналы их поставок в РФ.
По оценке военной разведки, два года работы портала War & Sanctions также показывают, что Россия до сих пор не смогла полноценно заменить иностранные высокотехнологичные компоненты своими аналогами.
В ГУР считают, что обнаружение Nvidia Jetson в новой российской ракете Монохром — еще один аргумент в пользу усиления санкционного контроля за поставками технологий в Россию.
Напомним, в ночь на 12 августа Россия провела очередную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты разных типов и 138 дронов.
По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска запустили баллистическую ракету Искандер-М, противорадиолокационную ракету Х-31П, управляемые авиационные ракеты Х-35, а также 138 ударных БпЛА типа Shahed, в том числе реактивные, дронов Гербера и имитаторов Пародия.
Основными направлениями удара стали Сумская и Одесская области. По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 112 российских беспилотников.
Фото: ГУР