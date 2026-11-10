Большинство американцев хотят, чтобы новоизбранный Конгресс США, в котором будут преобладать демократы, принял меры для прекращения войны с Ираном и отмены пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Reuters/Ipsos.

Ожидания от нового Конгресса США

Опрос длился четыре дня и завершился 9 ноября. Его результаты показали, что 71% американцев, среди которых 93% демократов и 51% республиканцев, хотят, чтобы Конгресс США принял законодательство о прекращении конфликта с Ираном, который Трамп начал в феврале совместно с союзником США – Израилем.

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На промежуточных выборах на прошлой неделе демократы получили самое большое с 2008 года преимущество в Сенате и Палате представителей. Это стало свидетельством недовольства политикой республиканцев во главе с Дональдом Трампом из-за высокой стоимости жизни и крайне непопулярной войны.

Демократы получат власть после приведения нового состава Конгресса к присяге 3 января.

Меньшая, но все еще значительная доля опрошенных – 62% – заявила, что поддержала бы попытку отменить пошлины на импортные товары, введенные администрацией Трампа.

Война с Ираном резко повысила цены на топливо, усилив инфляцию, которая уже выросла из-за новых пошлин Трампа на сотни импортных товаров.

Президент США оправдывал войну необходимостью не допустить получения Ираном ядерного оружия. По его словам, пошлины должны поддержать американскую промышленность, защитив ее от дешевого импорта.

Лидеры Демократической партии пообещали уделить внимание проблеме стоимости жизни и заявили, что будут пытаться добиться прекращения войны США с Ираном. Многие представители партии пообещали добиваться отмены пошлин Трампа.

Девять из десяти респондентов заявили, что вопрос стоимости жизни должен стать одним из главных приоритетов Конгресса в течение первых 100 дней работы. Меньшее количество опрошенных хотели бы, чтобы законодатели сосредоточились на таких вопросах, как регулирование искусственного интеллекта, иммиграционная реформа и изменение климата.

Американцы против импичмента Трампу

Однако многие американцы, похоже, обеспокоены тем, что демократы используют новую власть для начала юридических процедур против Дональда Трампа.

Около 42% участников опроса заявили, что попытка нового Конгресса объявить Трампу импичмент была бы плохой для страны. В то же время 33% считают, что это пошло бы стране на пользу. Остальные не определились или не ответили на вопрос.

Демократы в Конгрессе не имеют единой позиции относительно способов снижения расходов на здравоохранение. Они расходятся во мнениях и относительно того, насколько решительно следует действовать против Трампа, в частности нужно ли объявлять импичмент президенту или членам его администрации.

Ожидается, что на этой неделе Палата представителей проголосует за импичмент министра обороны Пита Хегсета после соответствующей инициативы одного из республиканских законодателей.

Опрос показал, что рейтинг одобрения Трампа приблизился к самому низкому уровню за всю его политическую карьеру и составляет 32%. Однако результаты свидетельствуют, что демократы тоже не пользуются особой популярностью.

Около 45% американцев положительно относятся к демократам, тогда как 51% – отрицательно. Среди республиканцев положительное отношение выражают 35% опрошенных, а отрицательное – 60%.

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