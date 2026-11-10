Більшість американців хочуть, щоб новообраний Конгрес США, у якому переважатимуть демократи, вжив заходів для припинення війни з Іраном і скасування мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

Про це свідчить нове опитування Reuters/Ipsos.

Очікування від нового Конгресу США

Опитування тривало чотири дні й завершилося 9 листопада. Його результати показали, що 71% американців, серед яких 93% демократів і 51% республіканців, хочуть, щоб Конгрес США ухвалив законодавство про припинення конфлікту з Іраном, який Трамп розпочав у лютому спільно із союзником США – Ізраїлем.

Зараз дивляться

На проміжних виборах минулого тижня демократи здобули найбільшу з 2008 року перевагу в Сенаті та Палаті представників. Це стало свідченням невдоволення політикою республіканців на чолі з Дональдом Трампом через високу вартість життя та вкрай непопулярну війну.

Демократи отримають владу після приведення нового складу Конгресу до присяги 3 січня.

Менша, але все ще значна частка опитаних – 62% – заявила, що підтримала б спробу скасувати мита на імпортні товари, запроваджені адміністрацією Трампа.

Війна з Іраном різко підвищила ціни на пальне, посиливши інфляцію, яка вже зросла через нові податки Трампа на сотні імпортних товарів.

Президент США виправдовував війну необхідністю не допустити отримання Іраном ядерної зброї. За його словами, мита мають підтримати американську промисловість, захистивши її від дешевого імпорту.

Лідери Демократичної партії пообіцяли приділити увагу проблемі вартості життя та заявили, що намагатимуться домогтися припинення війни США з Іраном. Багато представників партії пообіцяли домагатися скасування мит Трампа.

Дев’ять із десяти респондентів заявили, що питання вартості життя мають стати одним із головних пріоритетів Конгресу протягом перших 100 днів роботи. Менша кількість опитаних хотіла б, щоб законодавці зосередилися на таких питаннях, як регулювання штучного інтелекту, імміграційна реформа та зміна клімату.

Американці проти імпічменту Трампу

Однак багато американців, схоже, занепокоєні тим, що демократи використають нову владу для початку юридичних процедур проти Дональда Трампа.

Близько 42% учасників опитування заявили, що спроба нового Конгресу оголосити Трампу імпічмент була б “поганою для країни”. Натомість 33% вважають, що це пішло б країні на користь. Решта не визначилися або не відповіли на запитання.

Демократи в Конгресі не мають єдиної позиції щодо шляхів зниження витрат на охорону здоров’я. Вони розходяться в думках і щодо того, наскільки рішуче слід діяти проти Трампа, зокрема чи потрібно оголошувати імпічмент президенту або членам його адміністрації.

Очікується, що цього тижня Палата представників проголосує за імпічмент міністра оборони Піта Гегсета після відповідної ініціативи одного з республіканських законодавців.

Опитування показало, що рейтинг схвалення Трампа наблизився до найнижчого рівня за всю його політичну кар’єру і становить 32%. Однак результати засвідчили, що демократи теж не користуються особливою популярністю.

Близько 45% американців позитивно ставляться до демократів, тоді як 51% — негативно. Серед республіканців позитивне ставлення мають 35% опитаних, а негативне — 60%.

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