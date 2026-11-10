Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в шантаже из-за его требования увязать финансирование Украины с переговорами о следующем долгосрочном бюджете Европейского Союза.

Об этом сообщает Reuters.

Почему Фицо обвинил Мерца в шантаже

В письме к главе Европейского совета Антонио Коште Фридрих Мерц подчеркнул, что все страны Евросоюза должны присоединиться к финансовой поддержке Украины.

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По его оценкам, в 2027 году Украине понадобится дополнительное финансирование для покрытия дефицита бюджета в размере €70 млрд. В то же время ожидается, что вклад Евросоюза составит €45 млрд.

Мерц подчеркнул, что обязательство всех государств-членов ЕС помочь Украине покрыть эту потребность должно стать необходимым условием для обсуждения любых других вопросов, особенно предусматривающих финансовые расходы.

Такая позиция канцлера Германии возмутила Роберта Фицо.

— Мы должны ответить на шантаж, — заявил словацкий премьер.

Он также подчеркнул, что Словакия имеет такие же права при принятии решений в Евросоюзе, как Германия.

— У нас есть такое же право вето, как и федеральный канцлер Германии, — добавил Роберт Фицо.

Как Мерц ответил на обвинение Фицо

Фридрих Мерц отреагировал на критику словацкого премьера, отметив, что поддержка Украины является общей ответственностью всех европейских государств, а не отдельных членов ЕС.

По словам канцлера Германии, вопрос финансирования Украины на ближайшие годы, в частности, в случае возникновения дополнительной потребности, должен быть частью переговоров по следующему бюджету Евросоюза.

— Поддержка Украины является общей европейской задачей, а не задачей отдельных государств-членов, — сказал Фридрих Мерц.

Он также заявил, что понимает внутриполитические настроения в Венгрии и других странах, однако призвал партнеров учесть и позицию Берлина.

Мерц напомнил, что Германия является крупнейшим плательщиком в бюджет ЕС и в то же время вносит наибольший вклад в поддержку Украины. Потому, по мнению канцлера, принципиальный вопрос дальнейшего финансирования Киева европейские страны должны решить совместно.

Следует отметить, что Фицо часто критикует политику Евросоюза по войне в Украине, выступает против военной помощи Киеву и поддерживает отношения с Москвой.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также заявил, что блокирование бюджета ЕС может привести к блокированию средств, предусмотренных для Украины.

В настоящее время европейские страны ведут переговоры о следующем семилетнем бюджете Евросоюза, который должен действовать с 2028 года.

Источник : Reuters

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