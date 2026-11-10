В ночь на 10 ноября Силы обороны повторно нанесли удар по авиаремонтному заводу в Новгородской области России. На предприятии ремонтируют самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, которые российская армия использует для наведения на цели во время обстрелов Украины.

Об этом 10 ноября сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

ВСУ поразили завод в РФ, который ремонтирует российские А-50

На территории предприятия прогремели взрывы, после которых возник пожар. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба устанавливаются.

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В Генштабе объяснили, какую роль эти самолеты играют в координации российских воздушных атак.

— Опасность для “летающих радаров”. Чтобы российский самолет сбросил бомбу, а ракета нашла цель, противник должен координировать эти действия – проводить разведку целей, обнаруживать и сопровождать самолеты и крылатые ракеты на расстояниях в сотни километров. Эту работу, в частности, выполняют А-50, “летающие радары” РФ, – говорится в сообщении.

По оценкам Генштаба, стоимость одного такого самолета составляет около $350 млн. В России осталось всего несколько А-50, поэтому каждая такая машина имеет особую ценность. Их восстановление и обслуживание проводят на специализированном предприятии.

Речь идет о 123-м авиаремонтном заводе в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Предприятие оборудовано собственной взлетно-посадочной полосой, что позволяет тяжелым самолетам приземляться непосредственно на его территории.

На заводе ремонтируют, модернизируют и обслуживают военно-транспортные самолеты, которые российская армия использует для переброски личного состава и грузов. Здесь также проводят работы с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В Генштабе напомнили, что ВСУ уже наносили удары по этому предприятию.

— Силы обороны уже “наведывались” сюда. В марте 2026 года был поврежден А-50, который находился на заводе на обслуживании и, возможно, ждал модернизации. В ночь на 10 ноября агрессору прилетело снова, – рассказали в ведомстве.

Ранее британская разведка сообщала, что в течение октября 2026 года Россия потеряла по меньшей мере 11 самолетов тактической авиации.

Причинами этих потерь стали украинские удары по военным аэродромам, технические неисправности, проблемы с обслуживанием авиационной техники и ошибки пилотов.

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