Силы обороны повторно поразили завод в РФ, где ремонтируют самолеты А-50
- В ночь на 10 ноября Силы обороны повторно поразили 123-й авиаремонтный завод в Новгородской области РФ.
- На заводе ремонтируют и обслуживают самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
В ночь на 10 ноября Силы обороны повторно нанесли удар по авиаремонтному заводу в Новгородской области России. На предприятии ремонтируют самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, которые российская армия использует для наведения на цели во время обстрелов Украины.
Об этом 10 ноября сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
ВСУ поразили завод в РФ, который ремонтирует российские А-50
На территории предприятия прогремели взрывы, после которых возник пожар. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба устанавливаются.
В Генштабе объяснили, какую роль эти самолеты играют в координации российских воздушных атак.
— Опасность для “летающих радаров”. Чтобы российский самолет сбросил бомбу, а ракета нашла цель, противник должен координировать эти действия – проводить разведку целей, обнаруживать и сопровождать самолеты и крылатые ракеты на расстояниях в сотни километров. Эту работу, в частности, выполняют А-50, “летающие радары” РФ, – говорится в сообщении.
По оценкам Генштаба, стоимость одного такого самолета составляет около $350 млн. В России осталось всего несколько А-50, поэтому каждая такая машина имеет особую ценность. Их восстановление и обслуживание проводят на специализированном предприятии.
Речь идет о 123-м авиаремонтном заводе в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Предприятие оборудовано собственной взлетно-посадочной полосой, что позволяет тяжелым самолетам приземляться непосредственно на его территории.
На заводе ремонтируют, модернизируют и обслуживают военно-транспортные самолеты, которые российская армия использует для переброски личного состава и грузов. Здесь также проводят работы с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
В Генштабе напомнили, что ВСУ уже наносили удары по этому предприятию.
— Силы обороны уже “наведывались” сюда. В марте 2026 года был поврежден А-50, который находился на заводе на обслуживании и, возможно, ждал модернизации. В ночь на 10 ноября агрессору прилетело снова, – рассказали в ведомстве.
Ранее британская разведка сообщала, что в течение октября 2026 года Россия потеряла по меньшей мере 11 самолетов тактической авиации.
Причинами этих потерь стали украинские удары по военным аэродромам, технические неисправности, проблемы с обслуживанием авиационной техники и ошибки пилотов.