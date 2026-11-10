У ніч проти 10 листопада Сили оборони повторно завдали удару по авіаремонтному заводу в Новгородській області Росії. На підприємстві ремонтують літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, які російська армія використовує для наведення на цілі під час обстрілів України.

Про це 10 листопада повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

ЗСУ уразили завод в РФ, що ремонтує російські А-50

На території підприємства пролунали вибухи, після яких виникла пожежа. Наразі масштаби завданих збитків встановлюються.

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У Генштабі пояснили, яку роль ці літаки відіграють у координації російських повітряних атак.

– Небезпека для “літаючих радарів”: Щоб російський літак скинув бомбу, а ракета знайшла ціль, противник має координувати ці дії – проводити розвідку цілей, знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях сотень кілометрів. Цю роботу, зокрема, виконують А-50, “літаючі радари” РФ, – зазначається у повідомленні.

За оцінками Генштабу, вартість одного такого літака становить близько $350 млн. У Росії залишилося лише кілька А-50, тому кожна така машина має особливу цінність. Їх відновлення та обслуговування проводять на спеціалізованому підприємстві.

Йдеться про 123-й авіаремонтний завод у місті Стара Русса Новгородської області РФ. Підприємство обладнане власною злітно-посадковою смугою, що дає змогу важким літакам приземлятися безпосередньо на його території.

На заводі ремонтують, модернізують та обслуговують військово-транспортні літаки, які російська армія використовує для перекидання особового складу та вантажів. Тут також проводять роботи з літаками далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

У Генштабі нагадали, що ЗСУ вже завдавали ударів по цьому підприємству.

– Сили оборони вже “навідувалися” сюди. У березні 2026 року було пошкоджено А-50, який стояв на заводі на обслуговуванні і, можливо, чекав на модернізацію. У ніч на 10 листопада агресору прилетіло знову, – розповіли у відомстві.

Раніше британська розвідка повідомляла, що протягом жовтня 2026 року Росія втратила щонайменше 11 літаків тактичної авіації.

Причинами цих втрат стали українські удари по військових аеродромах, технічні несправності, проблеми з обслуговуванням авіаційної техніки та помилки пілотів.

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