Только Украина имеет право определять будущее своих суверенных территорий, в частности Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джон Стрингер в интервью Euronews.

Заявление НАТО об украинских территориях

Джон Стрингер прокомментировал возможное давление на Украину во время мирных переговоров, в частности по поводу отказа от контроля над частями Донецкой и Луганской областей.

Сейчас смотрят

Он подчеркнул, что решения, касающиеся суверенной территории Украины, принимает исключительно украинская сторона.

По словам Стрингера, обеспечение прекращения огня в соответствии с целями Украины остается приоритетом для НАТО.

В то же время он выразил сомнение в готовности России к реальному мирному урегулированию.

Стрингер отметил, что пока мало признаков того, что российский диктатор Владимир Путин отказался от максималистских требований, выдвинутых в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

— Посмотрим, насколько серьезно настроена Россия, — сказал он.

По его словам, остается надеяться, что переговоры не станут повторением прежних требований Москвы, в частности по поводу аннексии украинских территорий.

В переговорах в Абу-Даби участвует верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

По информации блока, он присоединился к переговорам как командующий Европейским командованием США, чтобы консультировать американское руководство по вопросам завершения российско-украинской войны.

Джон Стрингер также положительно оценил украинские операции против российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

Стрингер подчеркнул, что западные союзники должны отмечать результаты украинских операций, которые наносят ущерб России.

— Это вредит Путину. Он думал, что сейчас вмешается, создаст новую архитектуру безопасности в Европе, которая началась в Украине в начале 2022 года, и его в этом очень разочаровали, — заявил он.

По словам представителя НАТО, результаты, которых Украина добилась благодаря инновациям, изобретательности и решимости, заслуживают признания.