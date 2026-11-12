Лише Україна має право визначати майбутнє своїх суверенних територій, зокрема Донецької та Луганської областей.

Про це заявив заступник верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Джон Стрінгер в інтерв’ю Euronews.

Заява НАТО про українські території

Джон Стрінгер прокоментував можливий тиск на Україну під час мирних переговорів, зокрема щодо відмови від контролю над частинами Донецької та Луганської областей.

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Він наголосив, що рішення стосовно суверенної території України належать виключно українській стороні.

За словами Стрінгера, забезпечення припинення вогню відповідно до цілей України залишається пріоритетом для НАТО.

Водночас він висловив сумнів у готовності Росії до реального мирного врегулювання.

Стрінгер зазначив, що наразі мало свідчень того, що російський диктатор Володимир Путін відмовився від максималістських вимог, висунутих на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

— Подивимося, наскільки серйозно налаштована Росія, — сказав він.

За його словами, залишається сподіватися, що переговори не стануть повторенням попередніх вимог Москви, зокрема щодо анексії українських територій.

У переговорах в Абу-Дабі бере участь верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич.

За інформацією блоку, він долучився до переговорів як командувач Європейського командування США, щоб консультувати американське керівництво щодо зусиль із завершення російсько-української війни.

Джон Стрінгер також позитивно оцінив українські операції проти російської нафтопереробної інфраструктури.

Стрінгер наголосив, що західні союзники мають відзначати результати українських операцій, які завдають шкоди Росії.

— Це шкодить Путіну. Він думав, що зараз втрутиться, створить нову архітектуру безпеки в Європі, яка почалася в Україні на початку 2022 року, і його в цьому дуже розчарували, — заявив він.

За словами представника НАТО, результати, яких Україна досягла завдяки інноваціям, винахідливості та рішучості, заслуговують на визнання.

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