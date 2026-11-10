Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение отдать Донбасс в обмен на гарантии безопасности абстрактным.

Об этом глава государства рассказал в интервью датскому изданию DR Nyheder.

Зеленский о предложении обменять Донбасс на гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал идею территориальных уступок России ради окончания войны.

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По его словам, сама постановка вопроса о передаче украинских земель в обмен на мир не учитывает предыдущие действия Кремля.

— Отдать украинскую землю ради мира — это просто абстрактные слова. Речь идет не только о реальности, но больше о философии, — заявил Зеленский.

Президент напомнил, что Путин сначала говорил о Донбассе, но во время полномасштабного вторжения российские войска пытались захватить Киев.

Он также обратил внимание на противоречие между заявлениями Кремля о защите русскоязычного населения и преступлениями российских военных в Буче и других украинских городах.

Зеленский рассказал, что американская сторона поднимала вопрос о возможном обмене Донбасса на гарантии безопасности.

— Именно поэтому, когда американцы спросили: Можете ли вы обменять Донбасс на безопасность?, я сразу ответил: Можете объяснить, что это значит? Какую безопасность? НАТО? — отметил президент.

По словам Зеленского, в ответ ему предложили гарантии, похожие на механизмы НАТО, но без членства в альянсе.

Президент подчеркнул противоречивость такого подхода: от Украины ждут конкретного ответа по территориям, а взамен предлагают расплывчатые обязательства по безопасности.

Глава государства напомнил, что Украина раньше отказалась от ядерного оружия, но это не защитило ее от российской агрессии.

Он также упомянул препятствия на пути европейской и евроатлантической интеграции Украины.

По мнению Зеленского, даже передача Донбасса не будет означать окончательного прекращения войны.

— Никто не верит, что Путин остановится, если мы оставим Донбасс. Он сделает паузу. А потом вернется через год, два или пять лет. И кто будет виноват? — заявил президент.

Напомним, что 10 ноября в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России.

Сначала украинская делегация провела координационную встречу с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. К обсуждениям также присоединились представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Позже глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил о переходе к трехстороннему формату переговоров.

Среди главных приоритетов украинской стороны — прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, восстановление экономики и гуманитарные вопросы.