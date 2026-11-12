На национальном кладбище Арлингтона военный страж сделал громкое замечание группе министра обороны Пита Хегсета из-за громкого смеха и разговоров у могилы неизвестного солдата, где необходимо соблюдать тишину.

Об этом сообщает издание Military.

Почему часовой сделал замечание группе Хегсета

Инцидент произошел в среду, 11 ноября, после торжественной церемонии с участием президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса.

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Как видно на видеозаписи, после официальной части Пит Хегсет фотографировался у мемориала вместе с супругой Дженнифер и несколькими сотрудниками своего ведомства.

Когда группа начала покидать место фотосессии, раздался громкий смех и разговоры. В этот момент военный часовой остановился, вернулся к посетителям и громко напомнил о правилах поведения у мемориала.

— Все посетители должны постоянно соблюдать атмосферу тишины и уважения, — заявил военнослужащий.

На видео не видно, кто смеялся. Министр Хегсет оглянулся на часового, после чего продолжил подниматься по лестнице.


Главный спикер Пентагона Шон Парнелл в комментарии телеканалу CNN заявил, что военнослужащий правильно напомнил присутствующим о необходимости соблюдать этикет.

В то же время речь идет только об устном замечании, а не об официальном дисциплинарном взыскании в отношении министра или членов его делегации.

В отчете армии США за 2022 год старший сержант Чадвик Вингет рассказывал, что военнослужащим приходится обращаться к посетителям с просьбой соблюдать тишину примерно два-три раза в день.

Часто люди просто не осознают, насколько громко разговаривают.

Поэтому особенностью этого случая стала не сама реакция военного, а то, что замечание прозвучало в адрес группы чиновников американской администрации.

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