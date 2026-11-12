На национальном кладбище Арлингтона военный страж сделал громкое замечание группе министра обороны Пита Хегсета из-за громкого смеха и разговоров у могилы неизвестного солдата, где необходимо соблюдать тишину.

Об этом сообщает издание Military.

Почему часовой сделал замечание группе Хегсета

Инцидент произошел в среду, 11 ноября, после торжественной церемонии с участием президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса.

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Как видно на видеозаписи, после официальной части Пит Хегсет фотографировался у мемориала вместе с супругой Дженнифер и несколькими сотрудниками своего ведомства.

Когда группа начала покидать место фотосессии, раздался громкий смех и разговоры. В этот момент военный часовой остановился, вернулся к посетителям и громко напомнил о правилах поведения у мемориала.

— Все посетители должны постоянно соблюдать атмосферу тишины и уважения, — заявил военнослужащий.

На видео не видно, кто смеялся. Министр Хегсет оглянулся на часового, после чего продолжил подниматься по лестнице.

WATCH: Secretary of War Pete Hegseth and his group were scolded by an Army sentinel at the Tomb of the Unknown Soldier during a Veterans Day ceremony after a disruption of the solemn atmosphere. “All visitors will maintain an atmosphere of silence and respect at all times.” The chief Pentagon spokesman defended Hegseth’s commitment to honoring the sacrifices of service members while acknowledging the lapse: “While commemorating this solemn day, a soldier correctly and respectfully reminded everyone to maintain decorum.” Get the full story behind the tense exchange: https://t.co/OtUltYn5xZ — Fox News (@FoxNews) November 12, 2026



Главный спикер Пентагона Шон Парнелл в комментарии телеканалу CNN заявил, что военнослужащий правильно напомнил присутствующим о необходимости соблюдать этикет.

В то же время речь идет только об устном замечании, а не об официальном дисциплинарном взыскании в отношении министра или членов его делегации.

В отчете армии США за 2022 год старший сержант Чадвик Вингет рассказывал, что военнослужащим приходится обращаться к посетителям с просьбой соблюдать тишину примерно два-три раза в день.

Часто люди просто не осознают, насколько громко разговаривают.

Поэтому особенностью этого случая стала не сама реакция военного, а то, что замечание прозвучало в адрес группы чиновников американской администрации.

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