Палата представителей Конгресса США отклонила попытку объявить импичмент министру обороны Питеру Хегсету. Инициативу связывали с его действиями во время военных операций США в Иране, Йемене, Венесуэле и Карибском бассейне.

Об этом сообщает NBC News.

Попытка импичмента главы Пентагона Хегсета

Во время голосования 211 конгрессменов поддержали направление резолюции об импичменте в профильный комитет, еще 204 выступили против. Таким образом, инициатива фактически утратила перспективы дальнейшего рассмотрения.

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Автором резолюции стал республиканец от штата Кентукки Томас Масси, известный критикой как Хегсета, так и президента США Дональда Трампа. В начале этого года Трамп и глава Пентагона поддерживали отстранение Масси во время внутрипартийных праймериз.

Масси заявил, что Хегсет нарушил правила ведения войны, чем нанес ущерб репутации США и поставил под угрозу американских военнослужащих в будущих конфликтах.

В то же время даже критики министра из Республиканской партии не поддержали его отстранения. По их мнению, действия Хегсета не отвечают критериям тяжких преступлений и проступков, необходимых для объявления импичмента.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что демократы будут добиваться устранения Хегсета, когда в следующем году получат контроль над Конгрессом.

После голосования Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение в поддержку министра обороны, в то же время назвав Масси абсолютным неудачником.

В чем обвиняли Питера Хегсета

Резолюция Томаса Масси содержала статьи, касающиеся военных операций США и других действий главы Пентагона.

В частности, Хегсету вменяли:

ведение войны против Ирана без объявления войны, разрешения Конгресса или непосредственной угрозы Соединенным Штатам;

продолжение боевых действий после того, как Палата представителей и Сенат дали указание о выводе американских войск;

продолжение войны после истечения 60-дневного срока, предусмотренного Резолюцией о военных полномочиях;

игнорирование законов, направленных на минимизацию жертв среди гражданского населения;

организацию внесудебных убийств подозреваемых в наркоторговле в Карибском море и восточной части Тихого океана, в том числе повторных ударов по выжившим;

надзор за исполнением приказов не спасать людей, выживших после кораблекрушений;

незаконное устранение президента Венесуэлы Николаса Мадуро с целью установления контроля США за нефтяными запасами страны;

использование полномочий для понижения в должности сенатора-демократа Марка Келли после его заявлений о том, что военнослужащие не должны выполнять незаконные приказы;

ведение незаконной войны в Йемене.

Источник : NBC News

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