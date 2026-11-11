Импичмент главе Пентагона Хегсету: Палата представителей отклонила резолюцию
- Палата представителей США отклонила инициативу импичмента Питера Хегсета.
- За направление резолюции в комитет проголосовали 211 конгрессменов, против – 204.
- Автором документа был республиканец Томас Масси.
Палата представителей Конгресса США отклонила попытку объявить импичмент министру обороны Питеру Хегсету. Инициативу связывали с его действиями во время военных операций США в Иране, Йемене, Венесуэле и Карибском бассейне.
Об этом сообщает NBC News.
Попытка импичмента главы Пентагона Хегсета
Во время голосования 211 конгрессменов поддержали направление резолюции об импичменте в профильный комитет, еще 204 выступили против. Таким образом, инициатива фактически утратила перспективы дальнейшего рассмотрения.
Автором резолюции стал республиканец от штата Кентукки Томас Масси, известный критикой как Хегсета, так и президента США Дональда Трампа. В начале этого года Трамп и глава Пентагона поддерживали отстранение Масси во время внутрипартийных праймериз.
Масси заявил, что Хегсет нарушил правила ведения войны, чем нанес ущерб репутации США и поставил под угрозу американских военнослужащих в будущих конфликтах.
В то же время даже критики министра из Республиканской партии не поддержали его отстранения. По их мнению, действия Хегсета не отвечают критериям тяжких преступлений и проступков, необходимых для объявления импичмента.
Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что демократы будут добиваться устранения Хегсета, когда в следующем году получат контроль над Конгрессом.
После голосования Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение в поддержку министра обороны, в то же время назвав Масси абсолютным неудачником.
В чем обвиняли Питера Хегсета
Резолюция Томаса Масси содержала статьи, касающиеся военных операций США и других действий главы Пентагона.
В частности, Хегсету вменяли:
- ведение войны против Ирана без объявления войны, разрешения Конгресса или непосредственной угрозы Соединенным Штатам;
- продолжение боевых действий после того, как Палата представителей и Сенат дали указание о выводе американских войск;
- продолжение войны после истечения 60-дневного срока, предусмотренного Резолюцией о военных полномочиях;
- игнорирование законов, направленных на минимизацию жертв среди гражданского населения;
- организацию внесудебных убийств подозреваемых в наркоторговле в Карибском море и восточной части Тихого океана, в том числе повторных ударов по выжившим;
- надзор за исполнением приказов не спасать людей, выживших после кораблекрушений;
- незаконное устранение президента Венесуэлы Николаса Мадуро с целью установления контроля США за нефтяными запасами страны;
- использование полномочий для понижения в должности сенатора-демократа Марка Келли после его заявлений о том, что военнослужащие не должны выполнять незаконные приказы;
- ведение незаконной войны в Йемене.