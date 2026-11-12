На національному кладовищі Арлінгтона військовий вартовий зробив гучне зауваження групі міністра оборони Піта Гегсета через гучний сміх і розмови біля могили невідомого солдата, де необхідно дотримуватися тиші.

Про це повідомляє видання Military.

Чому вартовий зробив зауваження групі Гегсета

Інцидент стався у середу, 11 листопада, після урочистої церемонії за участю президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса.

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Як видно на відеозаписі, після офіційної частини Піт Гегсет фотографувався біля меморіалу разом із дружиною Дженніфер та кількома співробітниками свого відомства.

Коли група почала залишати місце фотосесії, пролунали гучний сміх і розмови. У цей момент військовий вартовий зупинився, повернувся до відвідувачів і голосно нагадав про правила поведінки біля меморіалу.

— Усі відвідувачі повинні постійно дотримуватися атмосфери тиші та поваги, — заявив військовослужбовець.

На відео не видно, хто саме сміявся. Міністр Гегсет озирнувся на вартового, після чого продовжив підніматися сходами.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл у коментарі телеканалу CNN заявив, що військовослужбовець правильно нагадав присутнім про необхідність дотримуватися етикету.

Водночас йдеться лише про усне зауваження, а не про офіційне дисциплінарне стягнення щодо міністра чи членів його делегації.

У звіті армії США за 2022 рік старший сержант Чадвік Вінгет розповідав, що військовослужбовцям доводиться звертатися до відвідувачів із проханням дотримуватися тиші приблизно два-три рази на день.

Часто люди просто не усвідомлюють, наскільки голосно розмовляють.

Тож особливістю цього випадку стала не сама реакція військового, а те, що зауваження пролунало на адресу групи високопосадовців американської адміністрації.

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