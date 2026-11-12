На національному кладовищі Арлінгтона військовий вартовий зробив гучне зауваження групі міністра оборони Піта Гегсета через гучний сміх і розмови біля могили невідомого солдата, де необхідно дотримуватися тиші.

Про це повідомляє видання Military.

Чому вартовий зробив зауваження групі Гегсета

Інцидент стався у середу, 11 листопада, після урочистої церемонії за участю президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса.

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Як видно на відеозаписі, після офіційної частини Піт Гегсет фотографувався біля меморіалу разом із дружиною Дженніфер та кількома співробітниками свого відомства.

Коли група почала залишати місце фотосесії, пролунали гучний сміх і розмови. У цей момент військовий вартовий зупинився, повернувся до відвідувачів і голосно нагадав про правила поведінки біля меморіалу.

— Усі відвідувачі повинні постійно дотримуватися атмосфери тиші та поваги, — заявив військовослужбовець.

На відео не видно, хто саме сміявся. Міністр Гегсет озирнувся на вартового, після чого продовжив підніматися сходами.

WATCH: Secretary of War Pete Hegseth and his group were scolded by an Army sentinel at the Tomb of the Unknown Soldier during a Veterans Day ceremony after a disruption of the solemn atmosphere. “All visitors will maintain an atmosphere of silence and respect at all times.” The chief Pentagon spokesman defended Hegseth’s commitment to honoring the sacrifices of service members while acknowledging the lapse: “While commemorating this solemn day, a soldier correctly and respectfully reminded everyone to maintain decorum.” Get the full story behind the tense exchange: https://t.co/OtUltYn5xZ — Fox News (@FoxNews) November 12, 2026

Головний речник Пентагону Шон Парнелл у коментарі телеканалу CNN заявив, що військовослужбовець правильно нагадав присутнім про необхідність дотримуватися етикету.

Водночас йдеться лише про усне зауваження, а не про офіційне дисциплінарне стягнення щодо міністра чи членів його делегації.

У звіті армії США за 2022 рік старший сержант Чадвік Вінгет розповідав, що військовослужбовцям доводиться звертатися до відвідувачів із проханням дотримуватися тиші приблизно два-три рази на день.

Часто люди просто не усвідомлюють, наскільки голосно розмовляють.

Тож особливістю цього випадку стала не сама реакція військового, а те, що зауваження пролунало на адресу групи високопосадовців американської адміністрації.

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