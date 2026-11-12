В Вашингтоне, неподалеку от Белого дома, произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию Вашингтона.

Стрельба в Вашингтоне: что известно

Инцидент произошел в районе Логан-Серкл (Logan Circle), примерно в 1,6 км от Белого дома. По данным правоохранителей и свидетелей, стрельбу услышали около 08:00 утра в четверг.

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Исполняющий обязанности начальника Департамента столичной полиции Джеффри Кэрролл сообщил, что один человек, получивший огнестрельное ранение, скончался.

Когда полиция прибыла в многоквартирный дом, где находился подозреваемый, мужчина забаррикадировался в одной из квартир. В конце концов, покончил с собой.

По предварительным данным правоохранителей, причиной конфликта мог стать спор мужчины с объединением совладельцев дома.

Что рассказали свидетели о стрельбе

По информации источника в правоохранительных органах, сначала подозреваемый открыл огонь в фитнес-клубе, ранив одного человека. После этого вышел на улицу и продолжил стрелять. Еще один человек получил ранения в лифте паркинга. После этого он поднялся на седьмой этаж жилого дома и забаррикадировался в квартире.

Один из свидетелей, Джеймс Спеллман, на момент стрельбы находился в фитнес-клубе. По его словам, около 08:00 там было около 50 человек.

Он рассказал, что в считанные секунды один из мужчин упал на пол, а вокруг него появилась лужа крови. Другой посетитель попытался помочь раненому, однако тот скончался. Мужчина получил ранение шеи.

Что известно о ситуации с безопасностью в Вашингтоне

В августе 2025 года в районе Логан-Серкл группа подростков напала на бывшего сотрудника Департамента правительственной эффективности и бывшую с ним женщину. Нападавшие пытались угнать их автомобиль.

После этого президент США Дональд Трамп объявил об усилении федерального контроля за безопасностью в Вашингтоне и направил в город сотни военнослужащих Национальной гвардии.

Источник : AP News

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