Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа не допускать неожиданных решений во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые, как ожидается, состоятся на следующей неделе в Китае.

Об этом он заявил в Дублине перед неформальным саммитом ЕС в пятницу, 13 ноября, пишет Reuters.

Мерц обратился к Трампу накануне его встречи с Путиным

— Некоторые здесь, в Дублине, опасаются, что это может превратиться во “второй момент Анкориджа”, – заявил Мерц.

Канцлер имел в виду саммит Трампа и Путина в Анкоридже (Аляска) в августе 2025 года, который европейские лидеры рассматривали как потенциальный переломный момент в усилиях по прекращению войны в Украине.

Сейчас смотрят

— Поэтому я хочу четко донести наше послание до Соединенных Штатов: пожалуйста, никаких неожиданностей. Продолжайте действовать в рамках “команды Европы” и “команды Украины”, — подчеркнул канцлер.

Фридрих Мерц настаивает на том, чтобы лидеры ЕС взяли на себя обязательства поддерживать Украину в рамках переговоров по долгосрочному бюджету Евросоюза.

По его словам, это предложение получило широкую поддержку, хотя до достижения договоренности еще далеко.

После встреч представителей США и России в Абу-Даби на этой неделе ожидается, что в ближайшие недели начнутся предметные мирные переговоры. Впервые в них примут участие европейские представители, сообщил Мерц.

Он отверг призывы России сделать центральной темой переговоров архитектуру безопасности Европы, подчеркнув, что соответствующая система уже существует в форме НАТО.

— Будущие обсуждения должны сосредоточиться на одном главном вопросе: в каких пределах можно гарантировать безопасность Украины после установления мира? Однако сначала мы должны сами достичь этого мира, – подчеркнул немецкий канцлер.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) запланирован на 18–19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне. В мероприятии должны принять участие президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, 12 ноября в Москве состоялась встреча спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным. Стороны обсудили итоги трехсторонних переговоров в Абу-Даби по урегулированию войны в Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.