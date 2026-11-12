12 ноября 2026 года специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщают росСМИ.

Уиткофф и Кушнер в Москве 12 ноября: что известно

По информации ТАСС, самолет с американскими переговорщиками приземлился в московском аэропорту Внуково.

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Там Уиткоффа и Кушнера встретил специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

После прилета кортеж с Дмитриевым и американскими представителями выехал из аэропорта.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что встреча американских переговорщиков с российским президентом запланирована на первую половину дня 12 ноября.

После переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер должны отправиться в Дублин, где их ждет встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что ждет от американских переговорщиков ответа Москвы по гуманитарным вопросам, возможному проведению встречи на уровне лидеров и прекращению огня.

Среди основных тем — обмен военнопленными. По словам Зеленского, стороны обсуждали возможность обмена по формуле 1 000 на 1 000 или 1 200 на 1 200.

Также речь шла о гарантиях безопасности для Украины и возможных форматах их обеспечения.

Отдельно президент подчеркнул необходимость встречи лидеров государств для обсуждения вопросов, которые переговорные команды не уполномочены решать самостоятельно. В частности, это касается территориальных вопросов.

Кроме того, украинская сторона рассчитывает на обсуждение возможности всеобщего прекращения огня, энергетического перемирия и прекращения боевых действий на море.

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