Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву на переговоры с Путиным — СМИ
12 ноября 2026 года специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщают росСМИ.
Уиткофф и Кушнер в Москве 12 ноября: что известно
По информации ТАСС, самолет с американскими переговорщиками приземлился в московском аэропорту Внуково.
Там Уиткоффа и Кушнера встретил специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
После прилета кортеж с Дмитриевым и американскими представителями выехал из аэропорта.
Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что встреча американских переговорщиков с российским президентом запланирована на первую половину дня 12 ноября.
После переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер должны отправиться в Дублин, где их ждет встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что ждет от американских переговорщиков ответа Москвы по гуманитарным вопросам, возможному проведению встречи на уровне лидеров и прекращению огня.
Среди основных тем — обмен военнопленными. По словам Зеленского, стороны обсуждали возможность обмена по формуле 1 000 на 1 000 или 1 200 на 1 200.
Также речь шла о гарантиях безопасности для Украины и возможных форматах их обеспечения.
Отдельно президент подчеркнул необходимость встречи лидеров государств для обсуждения вопросов, которые переговорные команды не уполномочены решать самостоятельно. В частности, это касается территориальных вопросов.
Кроме того, украинская сторона рассчитывает на обсуждение возможности всеобщего прекращения огня, энергетического перемирия и прекращения боевых действий на море.