После трех дней переговоров с Украиной и Россией американская сторона заявила о прогрессе в поиске путей завершения войны.

Об этом сообщил представитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в соцсети X.

Кушнер подвел итоги трех дней переговоров по Украине

По словам Кушнера, в течение трех дней американская делегация проводила трехсторонние переговоры с представителями Украины и России.

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После двухдневных переговоров в Абу-Даби американские представители отправились в Москву, где встретились с российским диктатором Владимиром Путиным, а затем — в Дублин на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

День завершился консультациями с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Италии, Франции, Ирландии, Польши, а также Европейского Союза.

Кушнер отметил, что возобновление прямых переговоров после многомесячного перерыва потребовало значительной дипломатической работы.

— Мы добились существенного прогресса в понимании опасений обеих сторон, определении возможных решений и выработке дальнейших шагов, — заявил он.

В то же время американский представитель признал, что между Украиной и Россией остаются значительные разногласия.

Украина и Россия согласились привлечь Европу к переговорам

По словам Кушнера, Киев и Москва договорились расширить следующий раунд переговоров участием европейских партнеров.

Это позволит обсуждать территориальные вопросы между Украиной и Россией параллельно с будущими договоренностями по европейской безопасности.

— Обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров, привлекая наших европейских партнеров. Это позволит нам рассмотреть более широкие вопросы послевоенной безопасности Европы вместе с территориальными вопросами между Украиной и Россией, — сообщил Кушнер.

Он подчеркнул, что для длительного прекращения боевых действий нужны надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации.

Во время встречи с Зеленским американская сторона договорилась поддерживать постоянный контакт с украинским президентом и его командой.

— Мы подтвердили, что никакие более широкие договоренности по европейской безопасности не будут окончательно согласованы без учета опасений Украины в сфере безопасности, — подчеркнул представитель президента США.

По словам Кушнера, вопросы европейской безопасности и урегулирования войны планируют обсуждать параллельно.

В то же время он отметил, что, за исключением гуманитарных мер, никакие решения не будут окончательно согласованы до достижения всеобъемлющего соглашения.

США готовят крупнейший обмен пленными за время войны

Отдельно Кушнер рассказал о подготовке масштабного обмена пленными между Украиной и Россией.

По его словам, это может стать крупнейшим обменом за всю войну и позволить тысячам людей вернуться к своим семьям.

— Мы также работаем над тем, что может стать крупнейшим обменом пленными за время войны, который потенциально позволит тысячам людей воссоединиться со своими семьями, — отметил он.

Американский представитель выразил надежду, что обе стороны продемонстрируют готовность к реализации этой гуманитарной инициативы.

В то же время конкретного количества пленных и сроков возможного обмена Кушнер не назвал.

Он также сообщил, что в ближайшее время американская сторона планирует объявить направления дальнейших переговоров, их график и другие подробности.

Напомним, что 12 ноября в Москве состоялись переговоры российского диктатора Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

С российской стороны во встрече участвовали помощник Путина Юрий Ушаков, директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и Владимир Мединский.

Во время переговоров Путин повторил ряд требований в отношении Украины, в частности заявил о недопустимости присутствия иностранных войск на украинской территории.

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