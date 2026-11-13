Украина и Россия договорились привлечь Европу к следующим переговорам — КушнерДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
После трех дней переговоров с Украиной и Россией американская сторона заявила о прогрессе в поиске путей завершения войны.
Об этом сообщил представитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в соцсети X.
Кушнер подвел итоги трех дней переговоров по Украине
По словам Кушнера, в течение трех дней американская делегация проводила трехсторонние переговоры с представителями Украины и России.
После двухдневных переговоров в Абу-Даби американские представители отправились в Москву, где встретились с российским диктатором Владимиром Путиным, а затем — в Дублин на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
День завершился консультациями с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Италии, Франции, Ирландии, Польши, а также Европейского Союза.
Кушнер отметил, что возобновление прямых переговоров после многомесячного перерыва потребовало значительной дипломатической работы.
— Мы добились существенного прогресса в понимании опасений обеих сторон, определении возможных решений и выработке дальнейших шагов, — заявил он.
В то же время американский представитель признал, что между Украиной и Россией остаются значительные разногласия.
Украина и Россия согласились привлечь Европу к переговорам
По словам Кушнера, Киев и Москва договорились расширить следующий раунд переговоров участием европейских партнеров.
Это позволит обсуждать территориальные вопросы между Украиной и Россией параллельно с будущими договоренностями по европейской безопасности.
— Обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров, привлекая наших европейских партнеров. Это позволит нам рассмотреть более широкие вопросы послевоенной безопасности Европы вместе с территориальными вопросами между Украиной и Россией, — сообщил Кушнер.
Он подчеркнул, что для длительного прекращения боевых действий нужны надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации.
Во время встречи с Зеленским американская сторона договорилась поддерживать постоянный контакт с украинским президентом и его командой.
— Мы подтвердили, что никакие более широкие договоренности по европейской безопасности не будут окончательно согласованы без учета опасений Украины в сфере безопасности, — подчеркнул представитель президента США.
По словам Кушнера, вопросы европейской безопасности и урегулирования войны планируют обсуждать параллельно.
В то же время он отметил, что, за исключением гуманитарных мер, никакие решения не будут окончательно согласованы до достижения всеобъемлющего соглашения.
США готовят крупнейший обмен пленными за время войны
Отдельно Кушнер рассказал о подготовке масштабного обмена пленными между Украиной и Россией.
По его словам, это может стать крупнейшим обменом за всю войну и позволить тысячам людей вернуться к своим семьям.
— Мы также работаем над тем, что может стать крупнейшим обменом пленными за время войны, который потенциально позволит тысячам людей воссоединиться со своими семьями, — отметил он.
Американский представитель выразил надежду, что обе стороны продемонстрируют готовность к реализации этой гуманитарной инициативы.
В то же время конкретного количества пленных и сроков возможного обмена Кушнер не назвал.
Он также сообщил, что в ближайшее время американская сторона планирует объявить направления дальнейших переговоров, их график и другие подробности.
Напомним, что 12 ноября в Москве состоялись переговоры российского диктатора Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
С российской стороны во встрече участвовали помощник Путина Юрий Ушаков, директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и Владимир Мединский.
Во время переговоров Путин повторил ряд требований в отношении Украины, в частности заявил о недопустимости присутствия иностранных войск на украинской территории.