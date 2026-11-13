Генеральна Асамблея ООН обрала Польщу до Об’єднаної інспекційної групи (ОІГ), яка контролює роботу організацій системи ООН.

У голосуванні Польща обійшла Росію, що мала представництво в цьому органі близько 60 років.

Про це повідомляє польське видання RMF24 із посиланням на Міністерство закордонних справ Польщі та постійного представника країни при ООН Кшиштофа Щерського.

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Голосування відбулося 12 листопада в межах Східноєвропейської регіональної групи ООН. Польща та Росія змагалися за одне місце в Об’єднаній інспекційній групі.

За інформацією польського МЗС, кандидатуру Польщі підтримали 95 держав-членів ООН.

Постійний представник Польщі при ООН Кшиштоф Щерський повідомив, що результат голосування був надзвичайно близьким.

— Конкуренція була дуже запеклою, ми перемогли з перевагою в один голос, — заявив дипломат в інтерв’ю PAP.

За його словами, Польща повертається до цього органу після понад 20-річної перерви. Водночас Росія втрачає місце, яке мала протягом кількох десятиліть.

Голосування було таємним, тому інформацію про те, які саме держави підтримали польську кандидатуру, не оприлюднюють.

За даними ЗМІ, представником Польщі в Об’єднаній інспекційній групі стане Якуб Хмелевський.

Його п’ятирічний термін триватиме з 2028 до 2032 року.

У польському Міністерстві закордонних справ заявили, що результати голосування свідчать про довіру держав-членів ООН до компетентності польського кандидата.

Раніше, у 1991–2002 роках, посаду інспектора в цьому органі обіймав представник Польщі Анджей Абрашевський.

Що таке Об’єднана інспекційна група ООН

Об’єднана інспекційна група (Joint Inspection Unit, JIU) була створена у 1966 році.

Це незалежний орган зовнішнього нагляду, який працює в межах усієї системи Організації Об’єднаних Націй.

До його складу входять 11 інспекторів, яких призначає Генеральна Асамблея ООН на п’ятирічний термін.

Основними завданнями групи є проведення перевірок, оцінювання та розслідувань для покращення управління, ефективності роботи й координації між установами ООН.

Інспектори мають значну незалежність у визначенні напрямів перевірок та аналізу діяльності організацій.

Крім Польщі, під час голосування також обрали Ботсвану, Японію та Китай для висування кандидатів до цього органу.

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